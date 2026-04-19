Joukko toisilleen tuntemattomia kilpailijoita muodosti retkikunnan ja aloitti rankan vaelluksen kohti Norjan Kolåstinden-vuoren huippua The Summit Suomi -ohjelmassa, jonka uusi kausi pyörii parhaillaan MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa.

Yksi uuden kauden kilpailijoista on Tiina Lehto, 47.

Torniossa asustava Lehto on koulutukseltaan varhaiskasvatuksen sosionomi. Hänen perheeseensä kuuluu kaksi aikuista lasta, puoliso ja kaksi koiraa.

Liikunnallinen Lehto harrastaa urheilua ja ulkoilua. Hän on luonteeltaan innostuva tyyppi, joka heittäytyy mielellään uusiin haasteisiin.

– Lähden ennemmin kokeilemaan ja epäonnistun kuin jätän tekemättä. Minulla on aina jokin projekti menossa, hän kertoo MTV Uutisille.

Haave seikkailurealityyn osallistumisesta on kulkenut Lehdon mukana vuosikausia. Hän muistaa katselleensa puolisonsa kanssa 2000-luvun alkupuolella esitettyä Suuri seikkailu -ohjelmaa ja sanoneensa, että haluaa mukaan johonkin tämäntyyppiseen.

– Olen aina ajatellut, että ei vitsi, kun ikinä ei ole taviskausia. Kun tuli Summitin ensimmäinen kausi, niin se meni minulta jotenkin ohi. Minua harmitti aivan hulluna, hän kertaa.

– Katsoin sitten mielenkiinnolla sen kauden, ja kun viime keväänä tuli taas haku, niin ajattelin, että nyt on kyllä pakko hakea. Ja tässä sitä ollaan, hän jatkaa.