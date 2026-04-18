



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Venla lähti hurjalle matkalle Norjan vuoristoon ilman kriittistä taitoa: "Enhän minä raukka osannut..."

Venlalta puuttui yksi tärkeä taito, kun hän lähti The Summit Suomi -kisaan.

Julkaistu 38 minuuttia sitten

Venla kilpailee The Summit Suomi -ohjelmassa. Joukko toisilleen tuntemattomia kilpailijoita muodosti retkikunnan ja aloitti rankan vaelluksen kohti Norjan Kolåstinden-vuoren huippua The Summit Suomi -ohjelmassa, jonka uusi kausi pyörii parhaillaan MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa. Yksi uuden kauden kilpailijoista on Venla Hirvonen, 29. Fysioterapeuttina työskentelevä Hirvonen on kotoisin Iisalmesta, mutta tänä päivänä hänen kotiosoitteensa löytyy Helsingistä. Hän on harrastanut lapsesta saakka voimistelua ja kuuluu aikuisten voimistelujoukkueeseen. Treenaamisen lisäksi Hirvonen tykkää viettää vapaa-aikaansa puolisonsa, koiransa ja ystäviensä kanssa. Into seikkailemista kohtaan oli läsnä jo Hirvosen ollessa lapsi. Pienenä hänellä ja hänen kavereillaan oli tapana leikkiä Suurta seikkailua lähimetsissä rymyten. – Lapsesta saakka olen leikkinyt tuollaista kilpailua. Huomatessani, että haku Summitin toiselle kaudelle oli alkanut, ajattelin, että nyt, nyt jos ei koskaan, hän kertoo MTV Uutisille.

Venla käyttäisi ohjelman voittopotin ensi kesänä tanssittaviin häihinsä sekä häämatkaan.

Kisaan lähtiessään Hirvosella ei ollut aiempaa kokemusta The Summit Suomen kaltaisesta seikkailusta. Hän oli toki retkeillyt Suomessa ja käynyt kävelyllä Norjan vuoristossa, mutta nämä reissut luonnonhelmaan sijoittuivat päiväsaikaan, eikä niillä viihdytty yön yli.

– Enhän minä raukka osannut telttaa koota! Olin minä teltassa nukkunut, mutta teltta oli silloin valmiiksi kasattuna takapihallemme. Osa siellä osasi käyttää retkikeitintä. Enhän minä edes tiedä mikä on retkikeitin! Olin ihan hukassa, hän parkaisee.

– Se oli turhauttavaa. Lähtökohtaisesti tykkään olla hyödyksi ja auttaa, mutta nyt minulla ei ollut mitään taitoja, joilla auttaa, hän jatkaa.

The Summit Suomessa taitetaan paitsi rankkaa matkaa vuoristossa, myös juonitaan ja pelataan psykologista peliä. Hirvonen oli etukäteen tuskaillut, ettei pelaaminen tulisi luonnistumaan häneltä lainkaan.

Lopulta hän päätti, että lähtee kilpailuun hyvänä tyyppinä, joka yrittää pitää yllä positiivista tunnelmaa.

– Yritin olla hyvä tyyppi ja mukava ihminen, jotta ihmiset eivät heti haluaisi minusta eroon. Että jos pudotusta mietitään minun ja toisen kilpailijan välillä, niin ihmiset haluaisivat pitää minut, hän valottaa strategiaansa.

Mikäli Hirvonen korjaa kilpailun voittopotin itselleen, käyttäisi hän rahat ensi kesänä tanssittaviin häihinsä sekä häämatkaan.

The Summit Suomi su 1.3. klo 19.30 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan kolme jaksoa ensimmäisellä viikolla, sen jälkeen yksi jakso viikossa.

Alexia Tänav MTV Uutiset Alexia Tänav työskentelee MTV Uutisissa toimittajana Viihde-osastolla. Tänav on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä. Tänav ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä. Instagram: @alexiaannica

