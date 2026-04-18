Venla kilpailee The Summit Suomi -ohjelmassa.
Joukko toisilleen tuntemattomia kilpailijoita muodosti retkikunnan ja aloitti rankan vaelluksen kohti Norjan Kolåstinden-vuoren huippua The Summit Suomi -ohjelmassa, jonka uusi kausi pyörii parhaillaan MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa.
Yksi uuden kauden kilpailijoista on Venla Hirvonen, 29.
Fysioterapeuttina työskentelevä Hirvonen on kotoisin Iisalmesta, mutta tänä päivänä hänen kotiosoitteensa löytyy Helsingistä. Hän on harrastanut lapsesta saakka voimistelua ja kuuluu aikuisten voimistelujoukkueeseen.
Treenaamisen lisäksi Hirvonen tykkää viettää vapaa-aikaansa puolisonsa, koiransa ja ystäviensä kanssa.
Into seikkailemista kohtaan oli läsnä jo Hirvosen ollessa lapsi. Pienenä hänellä ja hänen kavereillaan oli tapana leikkiä Suurta seikkailua lähimetsissä rymyten.
– Lapsesta saakka olen leikkinyt tuollaista kilpailua. Huomatessani, että haku Summitin toiselle kaudelle oli alkanut, ajattelin, että nyt, nyt jos ei koskaan, hän kertoo MTV Uutisille.