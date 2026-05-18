Hyundain alkukausi rallin MM-sarjassa on ollut synkkä, mutta talli sai viimein Portugalin MM-rallissa kunnon onnistumisen.
Thierry Neuville toi tiimilleen kauden avausvoiton Portugalin sorakisassa reilu viikko sitten. Neuville hyötyi Toyotan Sebastien Ogierin rengasrikosta päätöspäivänä, mutta belgialainen oli joka tapauksessa ensimmäistä kertaa tänä vuonna huippuvauhdissa.
Neuville tunnusti, että voitolla oli erityinen merkitys Hyundaille, joka oli ollut koko alkuvuoden Toyotan varjossa.
– Kyse ei ollut pelkästään voitosta. Oli myös tärkeää nähdä, että olimme koko viikonlopun ajan kilpailukykyisiä. Välillä meiltä puuttui hieman vauhtia, mutta yleisesti suorituskyky oli koko ajan hyvällä tasolla: ajoimme kovaa, emme tehneet virheitä ja pystyimme myös hyökkäämään silloin, kun sitä tarvittiin, Neuville painotti.
