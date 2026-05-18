– Kyse ei ollut pelkästään voitosta. Oli myös tärkeää nähdä, että olimme koko viikonlopun ajan kilpailukykyisiä. Välillä meiltä puuttui hieman vauhtia, mutta yleisesti suorituskyky oli koko ajan hyvällä tasolla: ajoimme kovaa, emme tehneet virheitä ja pystyimme myös hyökkäämään silloin, kun sitä tarvittiin, Neuville painotti.

Thierry Neuville on Hyundain nimekkäin kuljettaja ja vuoden 2024 maailmanmestari.

– Mielestäni nämä asiat yhdessä antavat koko tiimille hyvän motivaatiobuustin ja lisää energiaa. Monet ovat väsyneitä, koska töitä on tehty todella paljon. Toivon, että tämä on joillekin pieni valo tunnelin päässä, belgialaistähti sanoi.

– Mutta yleensä olemme olleet siellä nopeita. Viime vuosi oli hieman vaikea. On vaikea sanoa, onko meillä tänä vuonna yhtään parempi suorituskyky siellä, Neuville totesi.

– Tiedämme, ettemme ole vielä asvaltilla siellä missä haluaisimme olla, emmekä rakenna autoa uusiksi ennen rallia. Mutta se on hyvä merkki, että tiedämme olevamme soralla kohtuullisen kilpailukykyisiä.