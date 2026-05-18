Kaksi henkilöä kiipesi laittomasti sillan teräskaarelle.

MTV Uutisten lukija kuvasi sunnuntaina Helsingin Mustikkamaalla tilannetta, jossa kaksi henkilöä laskeutui Kalasataman ja Mustikkamaan yhdistävän Isoisänsillan teräskaarta pitkin.

Pelkästään sivusta katsottuna korkealla sillan kaarella liikkuminen näyttää erittäin vaaralliselta.

Helsingin poliisilaitoksen komisario Johanna Sinivuori kertoo MTV Uutisille, ettei poliisi ole saanut juuri kyseisestä tapauksesta ilmoitusta, mutta ilmiö on sinänsä tuttu.

– Tämä ei ole mikään uusi ilmiö, Sinivuori toteaa.

Kiipeilyn lisäksi sillalta on myös hypitty veteen, ja vastaavanlaiset ilmoitukset ajoittuvat tyypillisesti kesäaikaan.

– Erittäin huono juttu ja todella vaarallista. Koskaan ei voi tietää, mitä veden pinnan alla on, Sinivuori varoittaa.

Toiminta laitonta

Onko sillan teräskaaren päällä kiipeily sallittua?

– Ei ole. Ensimmäisenä tulee mieleen järjestysrikkomus. Siinä vaarannetaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, Sinivuori sanoo.

Poliisin mukaan kaikkia vastaavia tilanteita on kaupunkiympäristössä mahdotonta valvoa, sillä korkeita paikkoja löytyy ympäri kaupunkia.