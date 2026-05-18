Porvoonväylä jouduttiin sulkemaan onnettomuuden takia.
Porvoonväylällä sattui tänään iltapäivällä onnettomuus, jossa matkailuauto oli toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajautunut ojaan.
Paloesimies Ralf Brygger kertoo MTV Uutisille, että ajoneuvossa olleet kaksi henkilöä on kuljetettu ambulansseilla hoitoon.
Paikalle laskeutui myös lääkärihelikopteri, jonka takia tie suljettiin kokonaan liikenteeltä hetkeksi.
Tilanne onnettomuuspaikalla oli normalisoitumassa neljän aikoihin iltapäivällä ja onnettomuusajoneuvo on kuljetettu pois paikalta.
Poliisi tutkii, mikä on johtanut tieltä suistumiseen.
Paikalle hälytettiin kolme pelastuslaitoksen yksikköä.