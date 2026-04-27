Toyota oli jälleen musertavan ylivoimainen Kanariansaarten MM-rallissa.

Toyota jatkoi vakuuttavaa virettään Kanariansaarten MM-rallissa, kun talli nappasi asvalttikilpailusta neloisvoiton toista vuotta peräkkäin.

Kilpailun voittoon ajoi Sebastien Ogier, joka kukisti tallikaverinsa Elfyn Evansin 19,9 sekunnin erolla. Toyota oli matkalla jopa viitoisvoittoon, mutta Oliver Solbergin ulosajo toiseksi viimeisellä erikoiskokeella muutti tilanteen ratkaisevasti.

Ogier ja Solberg kävivät pitkään tiukkaa kamppailua voitosta, mutta Solbergin keskeytys avasi ranskalaiselle tien kärkipaikalle. Evans nousi lopulta toiseksi, mutta ei pystynyt enää uhkaamaan Ogierin voittoa rallin loppuhetkillä.

Ogier oli tyytyväinen viikonlopun suoritukseensa ja korosti tasaisuuden merkitystä.

– Kuten mikä tahansa voitto, myös tämä tuntuu hyvältä. Mutta tällaisen intensiivisen viikonlopun ja kovan taistelun jälkeen se tuntuu vieläkin paremmalta. Olisi ollut hienoa, jos kamppailu olisi jatkunut loppuun asti, mutta valitettavasti lajimme luonne on tällainen – tilanteet voivat muuttua hyvin nopeasti, Ogier sanoi.

– Me voimme kuitenkin olla tyytyväisiä viikonlopun suoritukseemme: vauhti oli koko ajan vahvaa ja tekeminen tasaisen varmaa. Se on edelleen erinomainen resepti rallin voittamiseen.

Ogier nosti esiin myös Toyotan auton vahvuudet. Toyota jälleen suorastaan nolasi kilpailijansa Hyundain.

– Uskon, että alusta teki tässä suurimman eron. Moottorin osalta erot kilpailijoihin eivät ole kovin suuria, mutta meidän automme balanssi on erinomainen ja antaa hyvän luottamuksen ajaa sekä puskea rajalla tällaisilla teillä, joilla vaaditaan äärimmäistä tarkkuutta ja sitoutumista.