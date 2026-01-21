Hyundai-kuski Thierry Neuvillen rallikauden ensimmäinen testierikoiskoe päättyi ennen aikojaan.
Neuville ehti ajaa Monte Carlon shakedownin kertaalleen läpi, kun jo toisella rysähti.
Belgialainen nilkutti autollaan perille oikea etupyörä sivulle kääntyneenä. Tilanteesta kuvatut videot kertovat Neuvillen pamauttaneen autonsa etukulman voimalla penkkaan.
Rallin MM-sarjan käynnistävä Monte Carlon ralli starttaa torstaina iltapäivällä.
Keskiviikon testierikoiskokeen nopein oli Toyotan Takamoto Katsuta. Tuloslistalla viisi kärkikuskia ovat kaikki Toyotan miehiä. Heistä viidentenä Sami Pajari jäi parhaalla vedollaan 3,3 sekuntia Katsutan pohja-ajasta.
Monte Carlon testierikoiskokeen tulokset:
|sija:
|kuljettaja:
|talli:
|aika/ero:
|1.
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|2.31,8
|2.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+1,3
|3.
|Oliver Solberg
|Toyota
|+2,6
|4.
|Elfyn Evan
|Toyota
|+3,2
|5.
|Sami Pajari
|Toyota
|+3,3
|6.
|Josh McErlean
|M-Sport
|+5,0
|7.
|Jon Armstrong
|M-Sport
|+5,5
|8.
|Gregoire Munster
|M-Sport
|+6,1