Rallin MM-sarjassa astutaan uuteen aikakauteen ensi vuonna, kun nykyiset Rally1-autot jäävät historiaan.
Ensi vuonna rallin MM-sarjassa astuvat voimaan uudet tekniset säännöt, mikä muuttaa sarjan luonnetta oletettavasti selvästi.
Nykyiset Rally1-autot korvataan autoilla, jotka ovat teknisesti hyvin lähellä nykyluokituksen mukaisia Rally2-autoja.
Uusien teknisten sääntöjen tarkoitus on laskea kustannuksia ja sitä myöten houkutella mukaan uusia valmistajia ja sen kautta lisätä kilpailua sarjaan.
Toyotan tallipäällikön Juha Kankkusen mukaan muutoksesta ei tulla selviämään kovinkaan sujuvasti.
– Mielestäni meillä on edelleen kaikki tarvittavat säännöt olemassa. Ensi vuosi tulee kuitenkin olemaan väistämättä hieman sekava, Kankkunen sanoi suoraan.
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Toyota on toistaiseksi ainoa valmistaja, joka on rakentamassa kokonaan uutta WRC27-autoa. Silti sekin voi joutua kärsimään kasvukivuista.
– Voisi sanoa, ettei kukaan ole vielä täysin valmis siihen, joten luvassa on melkoista sähläystä. Uskon, että vuoteen 2028 mennessä asiat alkavat olla kunnossa, mutta katsotaan. Tilanne muistuttaa hieman niitä ensimmäisiä vuosia, kun siirryttiin kaudesta 1986 vuoteen 1987. Muutos oli silloin todella suuri, Kankkunen muisteli.
Vuosi 1987 merkitsi todella suurta muutosta rallin MM-sarjaan. Vaikuttavista B-ryhmäläisistä siirryttiin tuolloin A-ryhmän autoihin. Tuolloin taustalla oli iso huoli turvallisuudesta. B-ryhmäläisiä kun pidettiin yksinkertaisesti liian vaarallisina.
Henri Toivosen kuolemaan johtanut onnettomuus Korsikalla 1986 oli vauhdittanut muutosta. Ja se muutos oli suuri. A-ryhmän autot olivat kuin toisesta maailmasta verrattuna B-ryhmäläisiin.