Uusien teknisten sääntöjen tarkoitus on laskea kustannuksia ja sitä myöten houkutella mukaan uusia valmistajia ja sen kautta lisätä kilpailua sarjaan.

Nykyiset Rally1-autot korvataan autoilla, jotka ovat teknisesti hyvin lähellä nykyluokituksen mukaisia Rally2-autoja.

– Muistan vieläkin ensimmäisen testin (kartanlukija) Juha Piirosen kanssa. Muistan aina, kuinka testasimme Monte Carloa varten lumisella tiellä. Ensimmäisen kilometrin jälkeen Juha sanoi minulle: "Paina kaasu pohjaan." Vastasin, että kaasu on ollut pohjassa jo lähdöstä asti. Siinä vaiheessa tajusi, että tähän pitää vain tottua vähitellen, Kankkunen naurahti.

– Ero ei oikeastaan ole kovin suuri. Siirtymä Rally1-autoon ei ole niin iso kuin ehkä voisi kuvitella. Paljon riippuu myös tiestä, Kankkunen muistutti.