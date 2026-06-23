Hyundain WRC-tallin kausi käynnistyy uudestaan tämän viikon Kreikan osakilpailulla.

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MTV Katsomossa! Kreikan MM-ralli 25.–28.6. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

Vuoden 2026 ensimmäinen puolisko meni korealaisvalmistajalta täysin vihkoon, jonka myötä arkkivihollinen Toyota karkasi valmistajien taistelussa ja miehitti viisi kärkitilaa myös kuljettajien MM-sarjassa.

Kauden seitsemästä ensimmäisestä rallista neljä ajettiin asvaltilla. Hyundain i20 N Rally1 -auton suorituskyky ei kerta kaikkiaan riittänyt pikipinnalla. Kreikasta alkaa kuitenkin loppukauden kestävä sorakisojen putki, joten Hyundain leirissä toivotaan, että ainakin kamppailu kärkisijoista tulee tasoittumaan, vaikka Hyundai edelleen haastaja onkin.

Varmasti myös Korean päähän on tärkeää näyttää, että rallissa voi vielä menestystä tulla. Toistaiseksi Hyundai ei ole kertonut vielä mitään varmaa ensi kaudesta, jolloin MM-sarjan säännöt uudistuvat isosti.

– Emme ole saavuttaneet haluamaamme tulosta, mutta voimme nyt lähteä kauden toiselle puoliskolle entistä itsevarmempina. Akropolis-ralli on erittäin vaativa kilpailu. Se on kuuma, pölyinen ja mahdollisesti erittäin raskas sekä autoille että renkaille. Kisan profiili näyttää kuitenkin sopivan autollemme erittäin hyvin, Hyundain urheilutoimenjohtaja Andrew Wheatley sanoo.

– Kaikki kolme kuljettajaamme ovat päässeet testaamaan Kreikassa tätä kilpailua varten, ja hyödynnämme myös pysyvällä testialueellamme Château Lastoursissa tehtyä työtä löytääksemme Kreikassa tarvittavan tasapainon nopeuden ja luotettavuuden välillä.