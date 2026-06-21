Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala oli varovainen puhuessaan Ott Tänakin ja Toyotan yhteistyöstä.

Vuoden 2019 maailmanmestari Tänak ripusti ajohanskat naulaan viime kauden päätteeksi ainakin toistaiseksi. Mies malttoi alkuvuoden pysyä pois rallikuvioista, mutta sitten hänet bongattiin testaamasta Toyotan ensi vuoden autoa.

Latvala kertoi Japanin MM-rallin yhteydessä, ettei ole puhunut virolaiskuskin kanssa sen enempää, että millaista palautetta hän on esimerkiksi autosta antanut.

– Hän tuli testaamaan autoa, ja syy siihen, miksi pyysimme hänet mukaan, oli saada ulkopuolinen mielipide.

– Toinen syy on se, että testejä on ollut paljon samaan aikaan rallien kanssa. Kun omat kuljettajamme ovat ajaneet Rally1-autolla kilpailuihin valmistavia testejä, Ott on voinut auttaa meitä tässä työssä, koska hänellä on ollut aikaa käytettävissä, Latvala muistuttaa.

Kuuma puheenaihe on ollut, mitä Tänak aikoo ensi vuonna tehdä. Latvala on varovainen asetellessaan sanojaan ja painottaa, ettei asioita lähdetä kiirehtimään.

– Sen verran voin sanoa, että katsotaan myöhemmin, mitä tapahtuu. En vielä tiedä, millaiset hänen ajatuksensa ovat ensi kauden suhteen.

– Jossain vaiheessa käydään varmasti keskusteluja asiasta, mutta paljon riippuu myös siitä, mitä Sebastien Ogier tekee ensi vuonna.

Toyotan kannalta tilanne on joka tapauksessa hyvä, sillä se voi neuvotella kahden maailmanmestarin kanssa.

– Odotamme hieman hänen päätöstään ja katsomme sitten, mikä Ottin tilanne on ja haluaako hän ajaa.

– Jonkinlaista keskustelua varmasti käydään. Jos hän haluaa ajaa, uskon kyllä, että hän ilmaisee sen meille.