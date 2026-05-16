Leijonien kapteeni Aleksander Barkov osoitti tyylikkyytensä Suomen osalta MM-turnauksen avanneen Saksa-ottelun yhteydessä.
Barkov kantaa MM-turnauksessa kapteenin C-kirjainta rinnassaan. Kapteenin tehtäviin kuuluu myös tuomareiden kanssa kommunikointi.
Saksa-ottelun aikana Barkov riensi tuomareiden pakeille yllättävästä syystä. Pahoittelemaan Leijonien vaihtopenkin toimintaa. Keskustelu tallentui MM-kisoissa käytössä olevaan tuomarikameraan.
– Tiedän, että me huudamme sinulle paljon, mutta älä välitä meistä. Välillä olemme vain turhautuneita. Tiedämme, että peli on ollut reilua, Barkov kertoi tuomareille.
Tuomaristo arvosti Barkovin elettä ja kiitteli suomalaista.