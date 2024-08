Elokuu vai erokuu? Syyt, joiden vuoksi kesäloma voi päättyä parisuhdekriisiin

– Kyllähän se tosiasia on se, että jos meillä ei ole pariskuntana minkäänlaista kohtaamista arjessa, niin me toivotaan, että se tulee sitten lomalla. Ja sitten kun se loma tuleekin, niin ne odotukset voivat olla vähän liian suuria ja tarpeetkin erilaisia. Ja sitten se tuleekin näkyväksi, että apua, mitäs meille kuuluu, ollaanko me ollenkaan edes toisillemme läsnä, Laru kuvailee.