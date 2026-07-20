Espanja valloitti jalkapallon maailmanmestaruuden. Pääkaupunki Madridissa historiallista saavutusta juhlittiin villisti läpi yön.
Jalkapallon MM-kisat tulivat päätökseen sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, kun Espanja kaatoi finaalissa Argentiinan.
Ottelu ratkesi vasta jatkoajalla, kun vaihdosta sisään tullut Ferran Torres laukoi voittomaalin Nico Williamsin oivallisesta syötöstä.
Riehakkaat mestaruusjuhlat alkoivat Espanjassa heti päätösvihellyksen soitua ja jatkuivat läpi yön.
Espanja on nyt sekä naisten että miesten jalkapallon hallitseva maailmanmestari.
Yllä olevalta videolta voit katsoa, kuinka tunteikkaasti mestaruutta juhlittiin pääkaupunki Madridin kaduilla!