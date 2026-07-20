Argentiinan pääkaupungissa Buenos Airesissa mellakoitiin MM-finaalitappion jälkeen.
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Tuhannet ihmiset seurasivat MM-finaalia ympäri kaupunkia. Kun loppuottelu kääntyi tappioksi, osalla turhautuminen purkautui häiriökäyttäytymisenä.
Paikallismedioiden mukaan ainakin 15 ihmistä pidätettiin yöllä finaalin ratkettua. Asiasta kertoo myös brittilehti The Sun.
Kahakka sai The Sunin mukaan alkunsa, kun useat fanit kiipesivät Buenos Airesin kuuluisan obeliskimonumentin suoja-aidan yli. Myös lasipulloja heitettiin virkavaltaa kohti.
Kuvia mellakoinnista on nähtävissä tästä linkistä.
The Sunin mukaan poliisit käyttivät kaasusumutinta, vesitykkejä ja kumiluoteja väkijoukon rauhoittamiseksi. Seitsemän poliisia loukkaantui. Myös kansalaiset kärsivät vammoja.
Argentiina hävisi loppuottelun Espanjalle jatkoajan jälkeen 0–1. Voittomaalin iski Ferran Torres.