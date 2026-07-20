BTS-yhtyeen Suga esiintyi MM-finaalissa suomalaisen Vain-merkin housuissa.
Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuivat Espanjan voittoon sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa.
Finaalin väliaikashow'ssa areenalla nähtiin ripaus suomalaisuutta, kun eteläkorealaiseen BTS-yhtyeeseen kuuluva räppäri Suga esiintyi suomalaisen Vain-merkin punaiset nahkahousut yllään.
Sugan esiintymisasusta julkaistiin kuvia ja videoita Vainin Instagram-tilillä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.
Julkaisu on kerännyt runsaasti reaktioita somekansalta.
– Vauuuu, toimittaja-juontaja Maria Veitola ylistää.
– Ihan v*tun siisti juttu, The Summit Suomi -ohjelmasta tuttu Alexandra Ukandu tunnelmoi.
– Suomi pääsi sittenkin MM-kisoihin, yksi someseuraaja kommentoi.
– Let's go, maailmalle! toinen kirjoittaa.