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Milloin ötökän puremasta pitää mennä lääkäriin? | MTV Uutiset



Ötökkä iski – milloin lääkäriin? Ihotautilääkäri muistuttaa parhaasta "hoitokeinosta" 13:51 Lääkäri varoittaa kesän vaaroista iholle. Katso ihotautilääkäri Carl Kyrklundin koko haastattelu tästä! Julkaistu 20.07.2026 09:58 Kati Hyttinen Piia Turunen Ihmiset reagoivat hyönteisen pistoihin eri tavalla, mutta milloin on syytä mennä hoitoon? Hyönteisten pistot ja puremat kuuluvat Suomen kesään. Useimmiten ne ovat harmittomia, mutta joskus reaktiot voivat olla hyvinkin voimakkaita. Ihotautilääkäri Carl Kyrklund Ihosairaalasta kertoo, että reaktion voimakkuus vaihtelee yksilöllisesti ihmisen elimistön puolustusjärjestelmän eli immuunijärjestelmän mukaan. – Siihen voi vaikuttaa myös se, onko altistunut aikaisemmin hyönteisille. Niille voi pikkaisen totuttautua. Toisaalta jotkut voivat olla ihan allergisia myös hyttysen pistoille tai muille pistiäisille, Kyrklund kertoo MTV Uutiset Livessä. Kuvassa itikanpuremia niskassa.Shutterstock Lue myös: Puutiaisia tänä vuonna ennätyksellisen paljon – toimi näin, jos punkki puree! Näin hoidat Ötököiden puremista ärtynyttä tai tulehtunutta ihoa voi rauhoittaa ottamalla allergialääkettä.

Sitä voi ottaa jopa jo ennen kuin menee paikkaan, jossa tietää altistuvansa hyönteisten puremille.

Paikallisesti puremakohtia voi hoitaa kortisonivoiteella.

– Kun kutina alkaa, se voi auttaa ja myös nopeuttaa sitä, että se ei enää kutise niin pitkään.

Lääkärille kannattaa Kyrklundin mukaan mennä hyönteisen pureman jälkeen, jos puremasta tulee suuri paise tai voimakas punoitus, joka leviää.

– Tai jos saa allergisen reaktion ja huomaa, että siitä tulee jokin yleistynyt reaktio, totta kai kannattaa olla terveydenhuoltoon yhteydessä.

Mitä tehdä, jos punkki puree? Juttu jatkuu videon alla.

1:59 Lääkäri näyttää videolla, miten punkki poistetaan oikeaoppisesti.

Paarmakin voi levittää borrelioosia

MTV Uutiset kertoi aiemmin heinäkuussa tapauksesta, jossa espoolainen mies oli saanut borrelioosin paarman puremasta.

Kyrklundin mukaan kyse on harvinaisesta sattumasta.

– On hyvin epätodennäköistä, että paarmasta tulee borrelia. Eli kyllä ne ovat enemmän punkit, jotka sitä levittävät. Mutta jos paarman pureman ympärille tulee punoitus, joka kasvaa koko aika eikä häviä, voi olla hyvä tutkia se tai pitää mielessä [borrelioosi]vaihtoehto. Ja verikokeella voi tutkia, onko kyseessä borrelia vai ei.

Vasemmassa kuvassa borrelioosin aiheuttama rinkulamainen reaktio iholla. Oikealla ylhäällä punkki ja alhaalla hyttynen.Punkki ja hyttynen Shutterstock. Pureman kuva Hanna Mikkola

Ampiaisia kannattaa joskus varoa

Ampiaisen, mehiläisen ja kimalaisen pisto voi pahimmillaan johtaa anafylaksiaan.

Anafylaksia on äkillinen, vaikea allerginen yleisreaktio, joka voi aiheuttaa esimerkiksi hengenahdistusta, kurkun turvotusta, verenpaineen laskua ja pahimmillaan hengenvaarallisen sokin.

Useimmille ihmisille ampiaisen pisto aiheuttaa kuitenkin vain paikallisen reaktion, kuten kipua, punoitusta ja turvotusta pistokohdassa.

Ampiaisen pisto voi aiheuttaa allergiselle anafylaksian. Yliherkkyyskohtauksen ensiapu on adrenaliini.

Jos hyönteisen piston jälkeen ilmenee esimerkiksi hengitysvaikeuksia, kasvojen tai kurkun turvotusta, voimakasta huimausta tai laaja-alaista nokkosihottumaa, on soitettava heti hätänumeroon 112.

Paras hoitokeino yksinkertainen

Yleensä hyönteisen puremat eivät ole erityisen vaarallisia, Kyrklund vielä tähdentää.

– Paras hoitokeinohan niissä on, että välttää niitä. Se on sama, jos matkustaa jonnekin, jossa on vaikka luteita, kun altistus on ohi, reaktiot siitä sammuvat.

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Kati Hyttinen MTV Uutiset Kati Hyttinen työskentelee MTV Uutisissa Lifestyle-toimituksessa, uutisdeskissä ja Huomenta Suomen suunnittelussa, joissa hän seuraa ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Hän on erikoistunut muun muassa terveys-, ympäristö-, luonto- ja eläinaiheisiin. Voit lähettää juttuvinkkejä Katille osoitteeseen kati.hyttinen@mtv.fi. Piia Turunen MTV Uutiset