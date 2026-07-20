Iranin ja Yhdysvaltojen kiristynyt tilanne on jälleen nostanut raakaöljyn hintaa.

Öljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen. Syynä ovat Lähi-idässä kiihtyneet taistelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä.



Brent-raakaöljyn hinta kohosi tänään yli 91 dollariin tynnyriltä, mikä on sen korkein hinta kesäkuun 11. päivän jälkeen.



Raakaöljyn korkea hinta on herättänyt taas pelkoja korkeasta inflaatiosta.

Sijoittajat ovat huolissaan Lähi-idän sodan pitkittymisestä ja häiriöistä Hormuzinsalmen liikenteessä. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä.

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