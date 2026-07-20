Espanjan MM-voitto sai kuninkaalliset riehaantumaan.
Espanja nappasi viime yönä Suomen aikaan jalkapallon maailmanmestaruuden. Argentiina kaatui finaalissa Ferran Torresin jatkoaikamaalilla 1–0.
Paikalle Yhdysvaltoihin ottelua jännittämään saapuivat myös Espanjan kuninkaalliset. Kuningas Felipe ja kuningatar Letizia nähtiin paikan päällä tytärtensä prinsessa Leonorin, 20, sekä prinsessa Sofian, 19, kanssa.
Kun joukkueelle annettiin legendaarinen FIFA World Cup -pokaali, saapuivat kuninkaalliset kentälle juhlimaan joukkueen kanssa.
Kuningas Felipe piteli pokaalia kentällä.