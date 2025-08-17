Elokuussa moni parisuhde päättyy – miten ero hoidetaan hyvin?

Elokuussa moni parisuhde kokee päätöksensa, mutta miten eron voi hoitaa hyvin?

Elokuu on tunnetusti erokuu, sillä moni parisuhde tulee päätökseensä lomakauden jälkeen. Arjen kiireissä käsittelemättömät ongelmat puskevat pintaan, kun aikaa vietetään vihdoin enemmän yhdessä.

Sama ilmiö nähdään esimerkiksi joululomien jälkeen.

Mutta onko hyvää eroa olemassa?

– Totta kai ero on aina monenlainen ja hankala prosessi, että hyväkin ero tuottaa paljon vaikeita tunteita. Se on raskas prosessi silloinkin, kun se sojuu sopuisasti ja yhteisymmärryksessä, sanoo psykoterapeutti Katri Laine Terveystalosta Huomenta Suomessa.

Hyvässä erossa eroava pariskunta toimii edelleen tiiminä.

– Ei ajauduta tilanteeseen, jossa pyritään haavoittamaan toista, vaan siinä mielessä pysytään ikään kuin kumppaneina, että tehdään yhdessä se ero. Viedään niitä asioita yhdessä eteenpäin.

Lapsi- ja perheasioihin erikoistunut asianajaja Marja Välilä muistuttaa, ettei kaiken tarvitse mennä täydellisesti, vaan "riittävän hyvä" riittää.

– Mielestäni riittävän hyvä on se, että säilymme kaikki hengissä, ja meillä on asiat järjestetty eron jälkeen, ja jatketaan elämää eteenpäin, eikä jäädä kiinni niihin vanhoihin asioihin, jotka ovat painaneet siellä perheessä tai parisuhteessa.

Menevätkö velat puoliksi, voiko erosta kieltäytyä? Mitä kaikkea eroon juridisesti kuuluu? Lue kaikki avioerosta ja sen vaiheista!

"Ihmiset hakevat oikeudenkäynnillä ratkaisua syvempään ongelmaan"

Lomakausien jälkeen asianajajat ovat kiireisiä eropiikkien vuoksi. Välilä muistuttaa, että juridisilla työkaluilla saa ratkaisuja vain juridisiin ongelmiin.

– Hirveän usein näkee sitä, että jos on vaikka pitkiäkin oikeudenkäyntejä, niin ihmiset hakevat ikään kuin sillä oikeudenkäynnillä ratkaisua siihen syvempään ongelmaan, siihen juurisyyhyn, mikä siellä ongelmien taustalla sitten mahdollisesti on.

Juridisiin ongelmiin saadut ratkaisut voivat kuitenkin tuoda helpotusta.

– On toki totta myös, että kun niihin juridisiin ongelmiin saadaan ratkaisu, niin kyllähän se ikään kuin silottaa sitä tietä muuhun keskusteluun ja sopuun. Se helpottaa tilannetta huomattavasti, kun saadaan niitä sopuja tai sovintoja ja vaihtoehtoisesti myöskin oikeuden määräys jostain asiasta, Välilä sanoo.

