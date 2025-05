"Hirvittävän vaikea aihe" – riiteletkö sinäkin tästä kumppanisi kanssa?

Miten rahasta pitäisi puhua kumppanin kanssa?

Raha on parisuhteessa yksi suurimpia riidan aiheita. Esimerkiksi vuonna 2023 julkaistun Danske Bankin kyselytutkimuksen mukaan liki puolet suomalaisvastaajista myönsi riitelevänsä rahasta puolisonsa kanssa ainakin joskus. Kolme selvästi yleisintä riidan aihetta olivat rahankäyttötyylin erot, päivittäisiin hankintoihin liittyvät raha-asiat ja menojen vähentäminen.

Kesän lähestyessä kitkaa voivat aiheuttaa esimerkiksi lomasuunnitelmat ja niistä koituvat kustannukset. Väestöliiton toimitusjohtaja Tiina Ristikari kertoo Huomenta Suomessa, että Väestöliiton pariskunnille ja perheille tarkoitetuissa maksuttomissa tukipalveluissa rahahuolet ovat näkyviä.

Myös Takuusäätiössä ilmiö on nähtävillä.

– Nytkin alkuvuodesta yhteydenotot ovat lisääntyneet, kertoo Takuusäätiön talousneuvonantaja Tiia Wassholm Huomenta Suomessa.

"Hirvittävän vaikea aihe"

Yksi ongelma on avoimen rahapuheen puute parisuhteessa.

– Raha on hirvittävän vaikea aihe jostain syystä suomalaisille. me kannustetaan ihmisiä puhumaan avoimesta, puhumaan siitä aivan kuin he puhuisivat arjen muista tavallisista asioista, [kuten] siitä, minkälaisesta leivästä he tykkäävät, Ristikari sanoo.

Rahan suhteen kannattaa olla selvillä siitä, mitkä ovat kummankin toiveet rahan käytön suhteen, mutta myös siitä, mitkä itse asiassa ovat kummankin realistiset tulot ja menot.

– Suomalaisilla ei useinkaan ole kauhean hyvää käsitystä siitä, että mistäs ne elämän kustannukset itse asiassa kokonaisuutena koostuvatkaan, Ristikari huomauttaa.

Ennen kesälomasuunnitelmien lukkoon lyömistä perheen rahatilanteesta on hyvä olla tarkka käsitys. Miten nyt tehdyt lomapäätökset vaikuttavat talouteen vaikkapa viiden vuoden päästä? Mihin itse asiassa nyt on varaa?

– Konkreettisesti toivoisi ehkä sitä, että jutellaan nettopalkasta, puhutaan yleisesti siitä, että mitä oikeasti tulee sinne tilille rahaa, jutellaan myöskin niistä veloista. Jos on osamaksua, on kulutusluottoja, niin mihin muuhun sitä rahaa pitää varata kuin niihin pakollisiin menoihin, Wassholm sanoo.

Miksi rahasta pitää puhua?

Ristikari muistuttaa, että Suomessa aviopuolisot ovat elatusvelvollisia, joten omasta rahatilanteesta puhuminen on tärkeää.

– Käytännössä kuitenkin olemme velvollisia huolehtimaan toisesta, niin silloin reilua on myös puhua avoimesti.

Ristikari huomauttaa, että on tärkeää puhua odotuksista, oletuksista ja toiveista, koska esimerkiksi jo sosiaalinen media voi luoda epärealistisiakin odotuksia siitä, mitä pitäisi tehdä hyvän elämän elämiseksi.

Miksi rahasta puhuminen on niin vaikeaa? Miksi rahasta pitäisi puhua vähävaraisessakin perheessä? Jos pariskunnan tulot ovat eri tasolla, miten tuloeroa pitäisi tasoittaa? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!