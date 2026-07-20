Jalkapallon MM-finaali päättyi kaoottisissa tunnelmissa. Nuoren supertähden Lamine Yamalin reaktiota ihastellaan espanjalaismediassa.
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Espanja vei MM-kultaa 1–0-jatkoaikavoitolla. Ratkaisevan maalin iski Ferran Torres.
Loppuvihellyksen jälkeen argentiinalaisleirissä kiehahti rajusti. Etenkin keskikenttämies Leandro Paredes "kunnostautui" törkein ottein. Paredes höykytti useita Espanjan pelaajia ja käynnisti valtavan kahakan.
Espanjan suurin urheilulehti Marca nostaa tilanteesta esiin kuitenkin hieman etäämmältä löytyvän yksityiskohdan.
Kun aggressiivinen torikokous alkoi, 19-vuotias supernuorukainen Lamine Yamal oli kauempana polvillaan. Yamal vaikutti rukoilevan MM-kullan ratkettua.
– Loppuvihellyksen jälkeisessä kaaoksessa kamerat ikuistivat FC Barcelonan teinisensaation täysin rauhallisena ja mietteliäänä, kirjoittaa Marca.