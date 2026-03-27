Tekoälyväärennökset uhkaavat taiteilijoiden toimeentuloa.

Opetus‑ ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityksen syväväärennösten vaikutuksista luoviin aloihin.

Generatiivisen tekoälyn nopea kehitys on mahdollistanut sellaisten ääni‑ ja videotuotosten luomisen, joita on yhä vaikeampi erottaa aidoista esityksistä. Suomessa ei ole erillistä lakia, joka suojaisi esimerkiksi näyttelijän ääntä, ulkonäköä tai liikettä tekoälyjäljittelyltä.

Luvattomasti jäljitellyt esitykset voivat vaikuttaa suoraan taiteilijoiden toimeentuloon, maineeseen ja yksityiselämän suojaan, ministeriö toteaa.

Selvityksen pohjalta voidaan jatkossa kehittää sääntelyä.