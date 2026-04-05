The 69 Eyes -yhtyeen Jyrki 69 kertoo dokumentissa pappisharjoittelustaan
Papiksi opiskeleva Jyrki 69 vaihtoi keikkalavat alttariin – "Tää on niinku punkkii"
2:19Dokumentissa seurataan goottirokkarin arkea Utsjoen seurakunnassa. Koko dokumentti nyt MTV Katsomossa.
Julkaistu 05.04.2026 08:01
MTV VIIHDE – VILLE KORMILAINEN
Jyrki 69 tunnetaan goottirockin keulakuvana ja kansainvälisiltä keikkalavoilta. Nyt hän on Utsjoella pappisharjoittelussa ja puhuu avoimesti kahdesta maailmastaan MTV KatsomonJyrki 69 – pimeydestä valoon -dokumentissa.
Utsjoen kirkon sakastissa on poikkeuksellisen hiljaista. Jyrki Linnankivi seisoo peilin edessä ja pukee päällensä alban, valkoisen kaavun, joka on totuttu näkemään papeilla ja seurakunnan ehtoollisavustajilla.
Liikkeet ovat rauhallisia, lähes rituaalinomaisia. Hetkeä myöhemmin hän astuu kirkkoon ja laulaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Tilanne on kaukana siitä, millaiseen kontekstiin hänet yleensä liitetään. Toisessa todellisuudessa Jyrki 69 odottaa lavan takana kädet ristissä valojen syttymistä. Hetkeä, jolloin musiikki alkaa ja yleisö huutaa.
– Sakasti ja backstage, seurakunta ja yleisö. Ne ovat eri asia, mutta siinä valmistautumisessa on paljon samaa. Sakastissa odotellaan oikeaa hetkeä ihan samalla tavalla kuin ennen keikkaa, Linnankivi kertoo.
Asian ytimessä.doc: Jyrki 69 – pimeydestä valoon
Jyrki 69 vaihtoi keikkalavat alttariin ja lähti Utsjoelle. Mitä tapahtuu, kun goottirokkarista tulee pappi?
"Tää on jonkinnäköinen ihmiskoe"
Viimeisten vuosien aikana Linnankivi on kulkenut kahden maailman välillä. Euroopan kiertueilla hän liikkuu kaupungista toiseen. Lissabonista Bilbaoon, Pariisista Madridiin. Keikkapaikat, hotellit ja yöt sulautuvat toisiinsa. Lavalla energia purkautuu, yleisö reagoi, hetki on intensiivinen.
Helmikuun alussa alkoi kuitenkin kuuden viikon mittainen matka toiseen ääripäähän. Suomen pohjoisimpaan kuntaan Utsjoelle sekä EU:n pohjoisimpaan seurakuntaan suorittamaan teologian opintoihin kuuluvaa harjoittelua.
Linnankivi saa ohjeistusta liturgisiin lauluihin Utsjoen seurankunnan kirkkoherra Anu Sorjoselta.
Kontrasti kahden maailman välillä voi olla jyrkkä.
– Tää on jonkinnäköinen ihmiskoe, jota kukaan ei ole ikinä tehnyt. Olet rokkari lauteilla ja sitten olet pappi seurakunnan edessä. Jumalanpalvelus ei ole mikään keikka. Olet siellä seurakunnan kanssa ottamassa yhteyttä korkeammalle ja ylemmäs, Linnankivi kertoo.
– Keikallakin menen palvelemaan, mutta siellä tuon energiaa lavalle. Seurakunnan eteen mennä nöyränä palvelemaan seurakuntaa ja Jumalaa, Linnankivi kertoo.
Pitkä tie pappeuteen
Linnankiven lapsuudessa seurakunta näytteli vahvaa roolia. Seurakunta oli nuorelle Jyrkille harrastus, johon miehen perheellä oli varaa.
– Kävin seurakunnan poikakerhoissa ja leireillä ja käsityökerhossa Hämeenlinnassa. Se oli mun harrastus varhaisteininä. Omassa lapsuudessa seurakuntaohjaajat olivat turvallisia aikuisia, Linnankivi muistelee.
– Suomalaisessa musaskenessä seurakunta on tarjonnut aina soittopaikan, Linnankivi kertoo dokumentissa paikalliselle nuorisobändille.
Seurakunnan yhteisvastuutapahtumassa Linnankivi toimi juontajana. Hän on otettu siitä, miten lämpimästi seurakuntalaiset ovat ottaneet hänet vastaan.
Matka teologian opintoihin oli pitkä. Linnankivi pyrki viisi vuotta opiskelemaan teologiaa ja nyt menossa on viides opiskeluvuosi Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Valmistuminen häämöttää reilun vuoden päässä.
– Pääsin viidennellä kerralla sisään. Välillä luin liian vähän ja välillä tosi paljon, mutta en luovuttanut. Mun yhteydessä puhutaan, että Linnankivi ryhtyi opiskelemaan teologiaa, mutta en ole vain kävellyt yliopistolle sisään ja sanonut, että päivää, haluaisin ruveta opiskelemaan teologiaa.
– Tämä on aika kokonaisvaltaista Herran palvelua, Linnankivi toteaa laskeutuessaan kirkon tornista.
"Tää on niinku punkkii"
Utsjoella seurakunta toimii eri tavalla kuin kaupungeissa. Yhteisvastuutapahtumassa harjoittelijakin joutuu tekemään kaiken itse, myy lippuja, juontaa ohjelmaa ja keittää kahvia.
– En ole oikeasti myynyt ikinä lippuja mihinkään, Linnankivi nauraa.
Seurakunnan pienuus on tehnyt vahvan vaikutuksen rokkariin.
– Tää on niin kotikutoista ja pientä, että koen tässä jotain alkukristillisen seurakunnan kaltaista. Tää on niinku punkkii.
Yhteisvastuutapahtumassa seurakuntalaiset tulevat yhteiskuviin Linnankiven kanssa.
– Saamelaisuus ja kristinusko kuuluvat täällä yhteen tavalla, joka on tosi kaunis ja liikuttava, Linnankivi sanoo.
Samalla erikoinen ympäristö avaa uuden näkökulman tekemiseen.
– Saamelaisuus ja kristinusko kuuluvat täällä yhteen tavalla, joka on tosi kaunis ja liikuttava.
Jumalanpalvelus ei ole esitys
Vaikka yhtäläisyyksiä löytyy, yksi ero on selvä.
– Kirkossa kun ollaan, niin ei tää oo mitää sellaista relaa. Jumalanpalvelukset ja seurakunnan toimitukset on mulle oikeita ja totisia tilaisuuksia. Tämä on todella kunniallista ja välillä itse hämmennyn kun kuulen papin puhuvan ja tajuan, että sehän olen minä itse.
Sellainen virtuaalikokemus, Linnankivi sanoo.
– Jumalanpalvelukset ja seurakunnan toimitukset ovat mulle oikeita ja totisia tilaisuuksia, Linnankivi kertoo.
Dokumentissa kirkkoherra Anu Sorjonen antaa Linnankivelle "goottinallen" lahjaksi toimituksen lopuksi.
Linnankiven teologiharjoittelu päättyi Utsjoella maaliskuun puolivälissä. Opinnot jatkuvat ja valmistuminen on edessä viimeistään puolentoista vuoden päästä. Kysymys kuuluukin, tuleeko miehestä pappi?
– Minusta tulee rock’n’roll pappi, joka on läsnä, yhdistää ja tuo jengin takaisin kirkkoon. Rock’n’roll -pappi on dynamiittia, Linnankivi summaa.