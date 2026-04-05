Jyrki 69 tunnetaan goottirockin keulakuvana ja kansainvälisiltä keikkalavoilta. Nyt hän on Utsjoella pappisharjoittelussa ja puhuu avoimesti kahdesta maailmastaan MTV Katsomon Jyrki 69 – pimeydestä valoon -dokumentissa.

Utsjoen kirkon sakastissa on poikkeuksellisen hiljaista. Jyrki Linnankivi seisoo peilin edessä ja pukee päällensä alban, valkoisen kaavun, joka on totuttu näkemään papeilla ja seurakunnan ehtoollisavustajilla.

Liikkeet ovat rauhallisia, lähes rituaalinomaisia. Hetkeä myöhemmin hän astuu kirkkoon ja laulaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Tilanne on kaukana siitä, millaiseen kontekstiin hänet yleensä liitetään. Toisessa todellisuudessa Jyrki 69 odottaa lavan takana kädet ristissä valojen syttymistä. Hetkeä, jolloin musiikki alkaa ja yleisö huutaa.

– Sakasti ja backstage, seurakunta ja yleisö. Ne ovat eri asia, mutta siinä valmistautumisessa on paljon samaa. Sakastissa odotellaan oikeaa hetkeä ihan samalla tavalla kuin ennen keikkaa, Linnankivi kertoo.