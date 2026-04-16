Ennen alanvaihtoa kannattaa uuteen alaan perehtyä huolella.

Tuoreessa Asian ytimessä.doc -dokumentissa seurataan ainutlaatuista alanvaihtoa: goottirokkari Jyrki 69:n matkaa kohti pappeutta.

Jos alanvaihto pyörii omassakin mielessä, suosittelee Baronan rekrytointipäällikkö Kristiina Vormala lähtemään liikkeelle siitä, että uudesta alasta hakee laajasti tietoa.

– Että ei vain toimi mielikuvien varassa, Vormala suositteli Huomenta Suomessa.

Tietoa voi hakea esimerkiksi alalla jo olevilta ihmisiltä vaikkapa Linkedinissä verkostoituimalla.

Jos uudelle alalle suuntautuu vain siksi, että kokee, ettei omalla alalla ole tulevaisuutta, ei Vormalan mielestä olla ihan oikealla tiellä.

– Kyllä on suotavaa löytää niitä intohimon kipinöitä, eli sellaista, mikä aidosti auttaa siinä, että onnistuu, saa sen tyydytyksen tunteen ja merkityksellisyyden kokemuksen siinä uudessakin työssä.

Miten puhua palkasta?

Palkka voi olla yksi syy, miksi toisenlainen ura kiinnostaa. Mutta miten palkasta kannattaisi puhua?

– Se on tärkeä ilman muuta. Harva meistä tekisi töitä, jos siitä ei palkkaa saisi, Vormala sanoo.

Vormalan kokemuksen mukaan esimerkiksi terveydenhuoltoalalta teknisiin tehtäviin siirtyville palkka on yksi iso syy alanvaihtoon.

