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MM-jalkapallo on kokenut radikaalin muutoksen – yhdelle uudistukselle pyyhkeet: "Se on muuttanut tuon ihan täysin"

2:00 Hyppää erotuomarikameran kyytiin – tältä näytti MM-kisojen avausottelu brasilialaistuomarin silmin

Julkaistu 15.06.2026 13:15

Jalkapallon MM-kisat ovat ensimmäisen reilun viikonlopun aikana esitelleet katsojille uusia sääntöjä, jotka ovat vaikuttaneet pelin sujuvuuteen paikoin merkittävästikin. Ajanpeluu on tyrehtynyt käytännössä tyystin, mitä MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala pitää onnistumisena. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Rantala kiteyttää ajatuksensa uusista säännöistä ytimekkäästi: jalkapallolle on aina hyvä asia, kun pallo on pelissä. Osa sääntömuutoksista on ollut erittäin näkyviä. Kun erotuomari katsoo joukkueen olevan valmis heittämään rajaheiton, hän laskee viisi sekuntia, jonka puitteissa pallo on heitettävä tai heiton suunta kääntyy.

Tarkennuksia ja täsmennyksiä säännöissä riittää. Jos loukkaantunut pelaaja tarvitsee kentällä hoitoa, hän on pelistä sivussa minuutin.

Jos vaihtoon tuleva pelaaja aikailee yli kymmenen sekuntia poistumistaan kentän lähimmästä kohdasta, kentälle tuleva pelaaja joutuu odottamaan vähintään minuutin, jonka aikana vaihtava joukkue pelaa siis vajaalla.

Rantala uskoo uusien sääntöjen nopeuttavan peliä, kun pelaajat oppivat ja sisäistävät ne ajan myötä.

– Mielestäni se on jalkapallon kannalta hyvä, koska tavoite on, että pallo on mahdollisimman paljon pelissä. Silloin se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että pelaajien taktinen kieriskely vähenee. Minuutin poissaolo kentältä voi olla varsinkin pelin loppuvaiheessa niin kriittinen, että siihen kukaan ei lähde, Rantala arvioi.

– Toinen hyvä asia on ollut, että vaikka maalivahtien loukkaantumisia ei ole ollut paljon, uusilla säännöillä pyritään siihen, ettei niitä voi käyttää taktisina. Aikaisemmin maalivahteja on oikein ohjeistettu kriittisillä hetkillä "loukkaantumaan". Nimenomaan pelirytmin kannalta nämä muutokset ovat hyviä.

Sen sijaan molemmilla puoliajoilla pelin kolmeksi minuutiksi katkaisevat juomatauot eivät ole olleet mieleen.

– On ihan selvää, että jos on todella kuuma, pelaajien nesteytyksestä on syytä pitää huolta. Mutta siihen ei tarvita kolmea minuuttia. Nythän pelistä on tullut neljän erän peli. Se on muuttanut tuon ihan täysin.

– Altavastaaja-asemassa voi ajatella, että tsempataan tuohon ensimmäiseen taukoon asti ja sitten saadaan hengähtää. Kolme minuuttia on vain aivan liian pitkä aika siihen, mutta kai tässä taustalla on jotakin muutakin kuin vain pelaajien nesteytys, Rantala toteaa.

– Ne ovat niin pitkiä, ettei voida puhua mistään minitauoista. Ne katkaisevat pelirytmin mielestäni väärällä tavalla. Ymmärrän, että pitää juoda, mutta ei noin pitkään. Pelaajat ovat aikasemminkin pystyneet nestyttämään itsensä hyvin ja on pärjätty hyvin 45 minuuttia.

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Uusien sääntöjen ohella esillä on ollut uusi turnausformaatti. Siitä Rantalalla ei ole vielä valmista mielipidettä.

– Tämä on tietysti Eurooppa-keskeinen näkemys, mutta MM-kisoissa on 48 maata ja joukosta puuttuvat Tanska, Italia ja Serbia. Ehkä 32 olisi konseptina toimivampi ja simppelimpi, kaksi joukkuetta jatkoon ja 16 pudotuspeleihin.

48 maan joukossa on puolisen tusinaa jalkapallomaailman peukaloisia. Yhden niistä, Curacaon, Saksa niisti sunnuntaina maalein 7–1.

– Vuoden 1982 Espanjan MM-kisoissa oli 24 joukkuetta. Unkari voitti niissä kisoissa El Salvadorin 10–1. Vuonna 2002 Saksa voitti Saudi-Arabian 8–0. Aina näitä tuloksia on ollut. Kisoihin kuuluu se, että välillä pelit päättyvät isonumeroisesti.

– Ymmärrän, että kisoja on halu laajentaa. Sitä puoltaa toki se, että onhan jalkapallon taso tosi laaja. Jos halutaan globaalit kisat, on ymmärrettävää, että halutaan joukkueita kaikista maailman kolkista. Jos haluttaisiin tasokkaimmat mahdolliset MM-kisat, silloin olisi varmaan perusteltua nostaa Euroopan maiden määrää.

Anssi Shemeikka MTV Uutiset Anssi Shemeikka työskentelee MTV Urheilussa toimittajana niin Tulosruudun kuin verkkouutisoinninkin puolella. Shemeikkaa voi lähestyä sähköpostitse osoitteeseen anssi.shemeikka@mtv.fi.

Juho Rantala kritisoi juomataukojen pituutta jalkapallon MM-kisoissa | MTV Uutiset