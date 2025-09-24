Helsingin hovioikeus kovensi tuomiota tapauksessa, jossa nuori mies puukotti tapaamiseen houkuttelemaansa, pedofiilinä pitämäänsä miestä Vantaalla. Poika oli sopinut tapaamisen miehen kanssa esiintyen 15-vuotiaana.

Käräjäoikeus oli tuominnut alaikäisen tekijän nuorena henkilönä tehdyistä törkeästä pahoinpitelystä ja lievästä vahingonteosta sekä aiemmin tuomitusta, täytäntöönpantavaksi määrätystä väkivaltarikosten rangaistuksesta yhteensä 2 vuoden 3 kuukauden vankeustuomioon.

Käräjäoikeus oli katsonut, että tekohetkellä hieman alle 17-vuotias poika oli lyönyt uhria pitkäteräisellä, niin sanotulla rambo-veitsellä, eikä uhrille aiheutunut haava johtunut vain asianosaisten liike-energiasta ja teräaseen osumisesta uhriin. Se kuitenkin katsoi, ettei pojan voinut pitää uhrin kuolemaa todennäköisempänä seurauksena kuin henkiin jäämistä, joten hänen ei katsottu tahallisesti yrittäneen tappaa uhriaan.

– Tekoa oli pidettävä törkeänä, koska pahoinpitely oli kohdistunut tuntemattomaan ihmiseen pedofiilinmetsästykseen liittyvän motiivin perusteella täysin yllättäen tämän omassa kodissa, teko oli ollut suunnitelmallinen ja vastaaja oli varustautunut tekoon teräaseella ja miesylivoimalla, tiedotteessa kerrotaan.

Hovioikeus oli samaa mieltä siitä, ettei veitsi osunut uhriin vahingossa. Vahinkoa vastaan puhui esimerkiksi se, että pistohaavoja oli kaksi. Vaikka puukko olisi ollut mukana pelottelutarkoituksessa, ei poika hovioikeuden mukaan ollut luopunut siitä yhteydenoton alkaessa tai kestäessä.

– Asiassa esitetty näyttö osoitti, että vastaaja oli tarkoittanut kohdistaa asianomistajaan väkivaltaa tai että hän oli vähintään ollut valmis käyttämään sitä. Asiassa ei voitu kuitenkaan sulkea pois sitä mahdollisuutta, että veitsi oli otettu mukaan uhkailutarkoituksessa, ja että hakkaaminen oli ollut tarkoitus suorittaa ilman teräasetta, tiedotteessa kuvaillaan.

Hovioikeus oli käräjäoikeuden kanssa eri mieltä siitä, mikä oli puukotuksen todennäköinen seuraus. Hovioikeus katsoi, että pojan olisi pitänyt ymmärtää keskivartaloon puukottamisen todennäköisesti aiheuttavan kuoleman, vaikka se ei olisi hänen tarkoituksensa.

Hovioikeus katsoikin, että nuorukainen oli syyllistynyt nuorena henkilönä tehtyyn tapon yritykseen. Hänen tuomiotaan korotettiin 3 vuoteen 2 kuukauteen.

– Suurempaa syyllisyyttä osoittaa myös se, että kohteeksi on valikoitunut nimenomaan henkilö, jonka on voitu ajatella pelkäävän ilmoittaa viranomaisille itseensä kohdistuvasta rikoksesta, käräjäoikeus perusteli rangaistuksen korottamista.

Yksi olisi tuominnut murhan yrityksestä

Tuomio ei ollut yksimielinen. Eri mieltä ollut oikeuden jäsen katsoi, että poika oli vakaasti harkiten yrittänyt aiheuttaa uhrinsa kuoleman. Erimielisen jäsenen mielestä poika olisi pitänyt tuomita nuorena henkilönä tehdystä murhan yrityksestä 6 vuoden vankeusrangaistukseen.

– Vastaaja oli varustautunut ja uhannut teräaseella sekä lyönyt sillä uhria keskivartalon alueelle, jossa oli elintärkeitä elimiä, etsinyt uhria etukäteen, harhauttanut viestinnällään, järjestänyt kaverinsa ylivoimaksi paikalle ja ohjannut heitä. Lisäksi vastaajan internet-hakuhistoria viittasi henkirikoksen tekemiseen. Tekoa oli myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä ottaen huomioon suunnitelmallisuuden ja teräaseen käyttämisen lisäksi myös ne seikat, että teko oli kohdistunut tuntemattomaan henkilöön, tapahtunut asianomistajan kotona ja kotirauhan suojaamassa paikassa sekä ollut asianomistajan kannalta täysin yllätyksellinen, tiedotteessa avataan erimielisen jäsenen perusteluja.

