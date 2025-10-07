Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt tapahtuma-aikaan 17-vuotiaan pojan syytteen yllytyksestä murhan yritykseen.

Tapauksessa oli kyse väkivallanteosta Kuopiossa viime huhtikuussa. Toiselle syytetylle, tekoaikaan 18-vuotiaalle pojalle, vaadittiin tuomiota muun muassa murhan yrityksestä.

Syyttäjän mukaan 17-vuotias poika olisi tahallaan taivuttanut vanhemman pojan tappamaan tai yrittämään tappaa uhrinsa. ,

Syyttäjän mukaan nuorempi pojista soitti ja laittoi viestiä toiselle nuorelle ja sanoi, että tämän tulee houkutella uhri tiettyyn asuntoon ja tuoda tämä sen jälkeen asunnon ulkopuolelle, jossa uhri oli tarkoitus tappaa.

Kun uhri saatiin asuntoon, 17-vuotias poika muutti syyttäjän mukaan suunnitelmaa siten, että hän neuvoi, ohjasi tai käski tappaa uhrin jo asunnossa.

Poika kiisti tahallaan taivutelleensa toista nuorta tekemään väkivaltaa uhrille.

Myös 18-vuotias kiisti syytteen murhan yrityksestä ja katsoi syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn. Hän myönsi lyöneensä uhria veitsellä kahdesti päähän ja kerran selkään.

18-vuotias sanoi, ettei toiminut ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti vaan hetken mielijohteesta.

Viestejä yllytyksestä ei löytynyt

Poliisi teki esitutkinnassa laite-etsinnät syytettyjen ja muiden nuorten puhelimiin. Laite-etsinnöissä ei löytynyt yhtään viestiä, jossa 17-vuotias poika olisi yllyttänyt vanhempaa syytettyä väkivallantekoon uhria kohtaan.

Käräjäoikeuden mukaan se, että 17-vuotias oli poistanut viestejä puhelimestaan, ei ollut näyttöarvoa yllytyksestä.

– Viestien sisällöstä ei ole tietoa, ja poistamiseen voi olla monta syytä, sanotaan tiistaina annetussa tuomiossa.

Näyttö 17-vuotiaan syyllisyydestä perustui 15-vuotiaan tytön kertomukseen siitä, mitä vanhempi syytetty olisi sanonut tytölle. Tytön kertomuksen tueksi ei kuitenkaan ollut muuta näyttöä.

Oikeuden mukaan jäi näyttämättä, että tapahtuma-aikaan 17-vuotias poika olisi syyllistynyt yllytykseen murhan yritykseen.

Puukotusta edelsi riita

18-vuotiaan syytetyn osalta käräjäoikeus arvioi, että hänellä oli ollut uhrin kanssa riita, josta suuttuneena hän oli puukottanut uhria.

Oikeuden mukaan toiminta ei osoittanut vakaata harkintaa vaan kyse oli raivostumisen seurauksena tehdystä väkivallasta.

Oikeus myös katsoi, ettei 18-vuotias yrittänyt tappaa uhria.

Käräjäoikeus tuomitsi Aapo Aleksi Heikkisen, 18, törkeästä pahoinpitelystä ja muista rikoksista 2 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen.