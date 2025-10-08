Samat henkilöt ryöstivät 15-vuotiaan pojan useasti samana päivänä.

Helsingin poliisi kertoo tapahtumaketjusta, joka sai alkunsa Pukinmäen juna-asemalla 3. lokakuuta.

Juna-asemalla 15-vuotiaalta pojalta ryöstettiin rahaa. Myöhemmin junassa samat henkilöt ryöstivät samalta pojalta puhelimen ja löivät poikaa.

Kaikki osalliset ovat poliisin mukaan alaikäisiä.

Malmin asemalla, kaikki poistuivat junasta ja siirtyivät parkkihalliin.

Noin 10 alaikäistä henkilöä pahoinpiteli uhria eri tavoin. Yhdelle epäillyllä oli teräase, jota käytettiin pahoinpitelyyn.

Ensimmäinen ryöstö tapahtui noin kello 16 Pukinmäessä ja viimeinen kello 16.30 Malmilla.

Uhrin kerrotaan päässeen itse pois parkkihallista ja hän hakeutui sairaalaan.

– Poliisi tutkii tapausta nimikkeillä törkeä ryöstö ja ryöstö. Osa epäillyistä tekijöistä on poliisin tiedossa, ja heitä on kuultu. Epäillyt ovat alaikäisiä ja suunnilleen uhrin ikäisiä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen, rikoskomisario Tapio Hyvönen tiedotteessa.

Poliisi pyytää havaintoja henkilöiltä, jotka ovat nähneet tai kuulleet jotain tapaukseen liittyvää. Tiedot ja havainnot pyydetään sähköpostilla helsinkiryosto.helsinki@poliisi.fi tai soittamalla tai WhatsApp-viestillä numeroon 050 412 2956.