Espoon poliisi näytti huolestuttavan laatikon, sillä sen sisällä olleet aseet on takavarikoitu alaikäisiltä.
Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen komisario Hannu Väänänen paljastaa Rikospaikan Sumuinen Suomimarket -dokumentissa, minkälaisia aseita nuorilta on löytynyt. Hänellä on mukanaan kookas laatikko, joka on täynnä takavarikoituja aseita.
– Nämä kaikki tässä on takavarikoitu alaikäisiltä, Väänänen kertoo.
Laatikosta Väänänen ottaa aivan aitoa asetta muistuttavan starttipistoolin.
– Muistuttaa ulkoisesti toimivaa ampuma-asetta. Tämän toimintatapa on samanlainen eli tästä lähtee kova ääni, kertoo Väänänen.
Laatikosta nousee valtava viidakkoveitsi, joka ei kuulu kaupunkiympäristöön.
– Tämä on valitettavan yleinen nuorison keskuudessa, komisario sanoo ja muistuttaa, että veitsi on alun perin tehty ruokojen katkaisuun savannilla, ei kaduille.