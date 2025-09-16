Hyvinkäällä viime lauantaina pidetty mopomiitti yltyi uhkaavaksi ja liikennettä häirinneeksi tapahtumaksi, kertoo poliisi.
Hyvinkäällä järjestettiin viime lauantaina suuri mopomiitti, joka työllisti useita poliisipartioita.
Poliisi olikin paikalla niin poliisiautojen kuin moottoripyöräpoliisien voimin. Poliisi luonnehtii arviolta satoja ihmisiä, autoja ja mopoja yhteen kerännyttä tapahtumaa massiiviseksi.
Osa tapahtumaan osallistuneista ei kuitenkaan kunnioittanut lakia, vaan yrittivät myös estää poliisia tekemästä työtään.
– Miittiin osallistujat yrittivät aktiivisesti häiritä poliisien työtä menemällä makaamaan poliisiautojen eteen.
– Illan aikana miittiin osallistujat myös sulkivat tien 130 liikenteeltä menemällä istumaan tielle, komisario Katri Lehti kertoo poliisin tiedotteessa.
Paikalla olleet poliisit ovat kuvailleet nuorison käytöstä erittäin uhkaavaksi ja uhmakkaaksi.
Paikalla jaettiinkin sakkoja ja ajokieltoja. Rattijuopumuksiltakaan ei vältytty.
– Edes viikonlopun sateet eivät hillinneet kaikkien kaasujalkaa, vaan liikenteestä jäi kiinni taas reilu määrä kaahareita. Tehtävistä mainittakoon 17-vuotias kuljettaja, jolle mitattiin 12.9. perjantai-iltana Helsinki-Tampere moottoritiellä nopeudeksi 196 km/h, Lehti kertoo tiedotteessa.
Myös muita liikennesääntöjen rikkomisia todistettiin ja sakotettiin.
