80 vuotta sitten Italiasta löydettiin kivikaudella eläneen teinipojan jäänteet. Nyt tutkijat ovat onnistuneet selvittämään kuolinsyyn.

Noin 28 000 vuotta sitten nykyisen Pohjois-Italian alueella sijaitsevaan luolaan haudattiin teini-ikäinen poika. Pojalle oli asetettu upea päähine, joka oli tehty simpukan kuorista ja peuran hampaista. Kädessään hänellä oli piikivestä tehty terä.

Prinssiksi -nimetyn pojan luut löydettiin vuonna 1942. Nyt arkeologit ovat saaneet selvitettyä pojan kuolinsyyn: hän oli joutunut karhun raatelemaksi.

– Hän luultavasti menetti tajunsa hyökkäyksessä eikä koskaan enää herännyt, toteaa bioarkeologi Vitale Sparacello Cagliarin yliopistosta Live Science -tiedesivustolle.

Jo jäänteiden löytöhetkellä 80 vuotta sitten tutkijat epäilivät pojan joutuneen väkivaltaiseen tilanteeseen luissa näkyvien laaja-alaisten vaurioiden takia. Vakavia vammoja havaittiin useissa eri kehon osssa.

Tuoreessa tutkimuksessa tutkijat tarkastelivat luita aiempaa tarkemmin muun muassa suurennoksilla. Tutkijat ottivat jäänteistä kuvia ja tekivät joistakin luista 3D-malleja. Luissa havaittiin vammoja, jotka viittasivat karhun hyökkäykseen.

Pääkallosta havaittiin muun muassa 10 millimetriä pitkä kynnen jälki. Tutkijoiden mukaan pojan kimppuun hyökännyt eläin oli mitä luultavimmin joko ruskeakarhu tai sukupuuttoon kuollut luolakarhu.

Luista saadut mikroskooppiset havainnot luiden hetkellisestä paranemisesta osoittivat, että poika eli hyökkäyksen jälkeen noin kolmen päivän ajan. Tutkijat hämmästelevät, miten poika oli pysynyt elossa niinkin pitkään, sillä hänen vammansa olivat niin laajat ja vakavat.