Rötöstely näyttää olevan amerikkalaismiehelle elämäntapa, jota hän ei ole lopettanut hulppeasta voitosta huolimatta.
Kentuckylainen James Farthing voitti amerikkalaisesta Powerball-lotosta viime vuonna jättipotin, huikeat 167 miljoonaa dollaria.
Miehen elämä ei ole voiton jälkeen kuitenkaan sujunut kovinkaan mallikkaasti, sillä on tällä hetkellä vangittuna.
Oikeuden asiakirjat paljastavat, että lottovoittajaa epäillään tällä hetkellä marihuanan hallussapidosta sekä asuntomurrosta.
Asianomistaja kertoo nähneensä Farthingin murtautuneen taloonsa ja väittää hänen samalla anastaneen yhteensä 12 000 dollaria käteistä.
Farthing ei ole rikosten polulla suinkaan ensimmäistä kertaa. Huhtikuussa 2025 hänet pidätettiin Floridassa pahoinpitelyyn ja virkamiehen vastustamiseen liittyen. Farthing myönsi tällöin syyllisyytensä tapaukseen liittyen.
Tämän lisäksi Farthingilla on odottamassa syytteet onnettomuuspaikalta pakenemiseen sekä uhkailuun liittyvissä asioissa.