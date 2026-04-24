Interrail-lippuyhtiö Eurailin tietomurto aiheuttaa ongelmia Euroopassa. Myös helsinkiläinen Sara sai lippuja myyvältä yhtiöltä huolta aiheuttavan sähköpostin.
Mediassa liikkuneiden tietojen perusteella Interrail-lippuja myyvän Eurailin laajan, joulukuisen tietovuodon uhreja on jopa 300 000. Brittilehti The Guardianin mukaan ihmiset eri maissa ovat joutuneet jopa mitätöimään ja uusimaan passejaan vuodon seurauksena.
Yksi vuodon uhreista on helsinkiläinen Sara. Eurailin hänelle lähettämän tuoreen sähköpostin mukaan tietovuodossa olisi varastettu muun muassa asiakkaiden asuinmaata koskevaa tietoa, nimitietoja, syntymäaikoja ja passin numeroita sekä sähköpostiosoitteita.
Lippuyhtiö kertoo saaneensa selville, että asiakkaiden tietoja on kaupattu pimeässä verkossa. Eurail kehottaakin tietovuodon uhreja olemaan valppaana esimeriksi epäilyttävien sähköpostien, puhelujen ja viestien varalta.
Lue myös: Kuntosaliketju Elixiaan on kohdistunut tietoturvaloukkaus, asiakirjoissa jäsenten tietoja
Yhtiö kehottaa viestissään asiakkaitaan vaihtamaan varotoimena myös Eurailin applikaation kirjautumissalasanan.
Eurail muistuttaa myös yleisistä tietovuotoihin liittyvistä varotoimista, joihin sisältyvät esimerkiksi sometilien ja sähköpostien sekä pankkipalvelujen salasanojen vaihtamiset sekä tilien tarkkailu epäilyttävän toiminnan varalta.
Varotoimet käyttöön
Sara on aiemmin matkustanut Interrail-lipulla ja hän on antanut Eurailille vuonna 2024 passinsa numeron sekä muita tietoja.