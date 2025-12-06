Polvijärvellä asuinkelvottomaksi palanutta rivitaloa epäillään tahallaan sytytetyksi, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Poliisi tutkii Polvijärven Polvikujalla 30. marraskuuta syttynyttä paloa törkeänä tuhotyönä.

Hätäkeskus sai nopeasti levinneestä tulipalosta ilmoituksen kello 3.45. Poliisin mukaan kiinteistölle syntyi mittavat vahingot ja kaikki talon asukkaat olivat hengenvaarassa.

Poliisin mukaan palo sytytettiin tahallaan. Hätäkeskukseen palosta ilmoittivat sivulliset, jotka riensivät myös herättämään talon asukkaita.

– Ohikulkijoiden ansiokkaan toiminnan vuoksi palossa ei tullut henkilövahinkoja, poliisi kommentoi tiedotteessa.

Teosta epäiltyjä ei ole otettu kiinni. Palo aiheutti runsaasti savua, ja toinenkin rivitalo Polvikujalla kärsi savuhaitasta.

Poliisi pyytää edelleen havaintoja paloon liittyen 30.11 kello 02.30 jälkeen erityisesti Polvikujalta ja sen läheisyydestä. Kaikki havainnot ja tiedot tapaukseen liittyen voi ilmoittaa rikostutkijoille 0295 455 315 tai 0295 455 451 tai sähköpostilla miika.turunen@poliisi.fi