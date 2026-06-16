Syyttäjä ei nosta syytettä Jyväskylän ex-kaupunginvaltuutettua Teemu Torssosta vastaan. Torssosta epäiltiin ihmiskaupasta ja pahoinpitelystä.

Syyttäjän mukaan asiassa ei ole esitetty riittävää näyttöä syyllisyyden tueksi, joten se teki asiassa syyttämättäjättämispäätöksen viime viikolla.

Torssoseen kohdistuneista rikosepäilyistä uutisoitiin syksyllä 2023. Ilta-Sanomien mukaan rikosepäily liittyy Torssosen ja hänen entisen vaimonsa suhteeseen. Poliisi epäili, että "olosuhteet suhteessa" olivat olleet sellaiset, että kyse oli ollut ihmiskaupasta.

Rikosepäily ajoittui muutaman vuoden taakse ajalle, jolloin pari oli vielä yhdessä.

MTV Uutiset tavoitti Torssosen tuolloin tuoreeltaan, ja hän kiisti jyrkästi rikosepäilyt.

– Minua on kuulusteltu tähän juttuun liittyen kaksi vuotta sitten ja kahteen vuoteen asiasta ei ole kuulunut yhtään mitään. Tämä rikosepäily on aivan naurettava ja keksitty juttu, hän sanoi syyskuussa 2023.

Ei riittävää näyttöä

Syyttämättäjättämispäätöksestä selviää, että Torssosen epäiltiin tehneen toistuvasti entiselle vaimolleen ruumiillista ja henkistä väkivaltaa 11 vuoden aikana. Fyysisen väkivallan on epäilty olleen lyömistä, potkimista, tönimistä, hiuksista vetämistä ja kuristamista. Henkisen väkivallan on epäilty olleen haukkumista ja painostamista.

Lisäksi on epäilty, että Torssonen olisi rajoittanut ja kontrolloinut asianomistajan elämää ja hyväksikäyttänyt asianomistajaa rikollisessa toiminnassa. Nainen teki asiasta rikosilmoituksen heinäkuussa 2021.

Nainen kertoi, että Torssonen rajoitti ja kontrolloi hänen elämäänsä ja painosti eläinsuojelutyöhön, erityisesti kalastuksenvalvontaan liittyviin tehtäviin.

Syyttäjän mukaan asianomistajan kertomus fyysisestä väkivallasta on yleisluontoinen, eikä se sisältänyt juurikaan tapahtumakuvauksia. Rikosepäilyn ilmituloon liittyi myös asianomistajan kertomuksen luotettavuutta heikentäviä tekijöitä. Nainen ei ollut käynyt lääkärissäkään kertomiensa väkivaltatilanteiden jälkeen.