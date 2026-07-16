Poliisin mukaan Ella Varista koskevat ilmoitukset ovat olleet aiheellisia.

Sosiaalisesta mediasta tuttu poliisi Ella Varis kertoi aiemmin tällä viikolla irtisanoutuneensa työstään poliisina työpaikkakiusaamisen takia. Varis vieraili Huomenta Suomen haastattelussa torstaina 16. heinäkuuta.

– Haluan antaa kasvot tälle ilmiölle, koska tiedän, että tämä on niin yleistä – ei pelkästään poliisissa, vaan ihan sairaan monessa työpaikassa, työyhteisössä ja koulussa, hän kertoi.

Varis on kritisoinut poliisin työkulttuuria ja hierarkkista organisaatiota. Hän muun muassa kertoi kokeneensa, ettei ole saanut työnantajaltaan tarpeeksi tukea.

Lounais-Suomen poliisi: ilmoitukset aiheellisia

Lounais-Suomen poliisi kertoo nyt oman näkemyksensä Variksen haastattelusta ja haluaa oikaista muutamia asiavirheitä.

Poliisin viestinnästä kerrotaan, että ohjelmassa siteerattu Lounais-Suomen poliisilaitoksen hallintopäällikkö on Jussi Helesvirta, ei Jussi Helasvirta.

Helesvirta ei ole toiminut Ella Variksen esihenkilönä, kuten Huomenta Suomessa virheellisesti kerrottiin.

Variksen haastattelussa annettiin ymmärtää, että poliisi olisi antanut Variksesta virheellistä tietoa kertoessaan, että Varis jäi keväällä 2026 virkavapaalle, mikä esti hallinnollisten asioiden toimittamista.

Varis itse kertoi olleensa sairauslomalla.

Poliisin viestinnästä todetaan, että julkishallinnossa sairausloma on yksi virkavapauden muoto, ja tämän takia työnantaja on käyttänyt kyseistä termiä kuvaamaan Variksen poissaoloa. Työnantaja ei voi julkisesti kommentoida kenenkään sairauslomaa.