Janni Hussin ura rallikartturina on ollut huimaa nousukiitoa. Ensi viikolla Ruotsissa MM-ralleihin ja WRC2-luokkaan palaavan Hussin tähtäimessä on ottaa tulevaisuudessa vielä viimeinenkin askel MM-sarjan pääluokkaan.

Hussin tie kartturiksi alkoi täysin sattumalta. Sami Pajari soitti toukokuussa 2022 Hussin juontamaan radio-ohjelmaan ja pyysi tätä kartturikseen elokuiseen historic-ralliin Lahteen. Hussi tarttui tarjoukseen hetkeäkään epäröimättä.

Kyseessä piti olla pelkkä kerran elämässä -kokemus.

– Hurahdin ralliin käytännössä ihan ykkösellä. Se oli isoa rakkautta ensisilmäyksellä. Oli adrenaliinia ja endorfiinia ja kaikkea mahdollista sekaisin – ja kun se ralli oli ohi, niin ne laskut, mitä niistä kaikista viikonlopun tunteista tuli.

– Seuraavalla viikolla tilasin itselleni jo HANSit, kypärät ja kaikki muut vermeet.

Hussi ja Pajari voittivat Lahdessa luokkansa ja kävivät reilua kuukautta myöhemmin pokkaamassa ykköspalkinnon myös Liettuassa.

Seuraavana vuonna Hussi ajoi kisoja niin Heikki Kovalaisen, Matias Henkolan kuin Lauri Joonankin aisaparina. Loppuvuodesta 2023 kerrottiin, että Hussi ja Joona lähtevät kiertämään yhdessä WRC2-sarjaa.

2024 Portugalissa Hussi nappasi uransa ensimmäisen MM-pisteen, ja myöhemmin samana kesänä Suomessa irtosi uran toistaiseksi paras sijoitus: seitsemäs.

Tiet Joonan kanssa kuitenkin erosivat tämän jälkeen, ja vuonna 2025 Hussin pääasialliseksi toimenkuvaksi muodostui Jari-Matti Latvalan kartturointi historicin EM-sarjassa. Siinä sivussa kaksikko kävi ajamassa Toyotan Rally2-autolla myös Suomen MM-rallin. Kertaalleen Hussi nähtiin Juho Hännisen rinnalla Saudi-Arabiassa.

Ensi viikolla Hussi palaa MM-tasolle Ruotsissa Teemu Sunisen kartturina WRC2-luokassa.

Kisaamisen lisäksi Hussi on kiertänyt pääluokassa Toyotalla ajavan Takamoto Katsutan etuautokartturina reilun vuoden ajan.

– Otan sen hirmuisena kunnia-asiana, että ykkösluokassa luotetaan minun tekemiseeni. Totta kai se on kuljettaja, joka tekee päätökset siitä, mitä merkkiä sinne laitetaan, mutta onhan siinä vastuuta. Koko ajan mennään eteenpäin, ja vieraan ihmisen nuottia pitäisi lukea ja merkata. Tarkkana saa olla.

Elämän tärkein asia

Kysyttäessä, mikä on mahdollistanut näin nopean nousun aivan lajin terävimmän huipun tuntmaan, Hussi nostaa itsestään esiin piirteitä, jotka sopivat kartturin hommaan kuin nenä päähän.

– Olen äärimmäisen pikkutarkka ja tosi sisukas. Jos jotain päätän, on ihan sama, meneekö sen oppimiseen kolme tuntia vai 300 tuntia.

– Pitkän yrittäjäuran aikana olen myös tottunut oma-aloitteisuuteen. Jos en tiedä jotain, niin selvitän. Ja ylipäätään minulla on vankka urheilutausta sekä jalkapallosta että fitnessistä. Ei siitä varmaan haittaakaan ole.

Ralli tunnetaan kokemuslajina, eikä Hussi suinkaan kuvittele olevansa vielä valmis. Ei lähellekään.

– Olen ollut siitä onnellisessa asemassa, että olen saanut tosi monipuolisesti erilaisia kokemuksia rallista. Sitä kautta olen saanut lyhyessä ajassa hyvin kokemusta tietyistä asioista. Mutta erikoistilanteista tarvitsen lisää kokemusta, ja sitähän kertyy vain tekemällä.

Hyödyllistä kokemusta on kiistatta kertynyt myös siitä, että kolmen ja puolen vuoden aikana vierellä on istunut kaikkiaan kuusi kuljettajaa.

– Ralli on tällä hetkellä prioriteettilistallani ykkösenä. Ihan ehdottomasti suurin osa ajasta menee rallihommissa. En vielä voi heittäytyä pelkästään rallin varaan, mutta ehkä jossain vaiheessa ollaan sellaisessa tilanteessa, että muita hommia voi vähentää.

Jaksaminen koetuksella

Kun on monta rautaa tulessa, tunnit vuorokaudessa eivät välttämättä aina tahdo riittää. Hussi on puhunut julkisuudessa uupumuksesta useampaan otteeseen. Hän myöntää, että oman intohimon toteuttaminen voi tässä suhteessa olla kaksiteräinen miekka.

– Minun akilleenkantapääni on kautta vuosien ollut oma jaksaminen, sillä olen tosi vilkas ja energinen ihminen ihan perusluonteeltani. Välillä on vaikea hahmottaa omaa jaksamista. Ymmärrän myös sen, että teen ainutlaatuisia juttuja. Herranjestas promillella maailman ihmisistä on mahdollisuus päästä kartturoimaan näin hienoja ralliautoja.

– Ymmärrän, että pitäisi osata välillä himmata ja keventää, pitää vapaapäivä tai joskus useampikin. Mutta nämä ovat niin siistejä juttuja, että ei se helppoa ole.

Paineiden puolesta hän ei ole huolissaan.

– Totta kai otan paineita siitä, että vastuu on lisääntynyt, mutta samaan aikaan koen, että isoin vahvuuteni on paineensietokyky. Olen joutunut muissakin töissä tottumaan siihen, että jos tehdään vaikka suoraa tv-lähetystä ja prompteri hajoaa yhtäkkiä, niin ei siinä voi jäätyä.

– Nautin paineista aika paljon.

Tavoitteet korkealla

Hussin tulevista rallikuvioista ovat tässä kohtaa tiedossa ensi viikon Ruotsin rallin lisäksi MM-sarjan kolme jäljellä olevaa asfalttikisaa, joissa hän jatkaa Katsutan etuautossa yhdessä Juho Hännisen kanssa.

– Totta kai toivon, että pääsisin mahdollisimman pitkälle. Jos en itse usko itseeni, kuka muukaan sitten uskoo? Teen kaikkeni, että pääsen kartturoimaan sinne korkeimpaan sarjaan. Se on unelmani ja haaveeni. Olen tosi paljon jo uhrannut sen eteen, ja tulen uhraamaan jatkossakin.

Tuntuuko se hullulta?

– Kyllä se tuntuu. Pienet askeleet alkavat konkretisoitua, ja pystyy oikeasti operoimaan siellä maailman toiseksi kovimmalla tasolla. Onhan se ihan hullua, mutta elämä on hullua. Pitää vain tarttua erikoisiinkin tilaisuuksiin, niin sitä ei ikinä tiedä, mistä itsensä löytää.