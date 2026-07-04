MM-kisojen jättiottelun ympärillä farssi – "Kuin potku vatsaan"
Rajuilman ennustetaan aiheuttavan ongelmia Meksikon ja Englannin väliselle ottelulle MM-kisoissa. Vajaat kaksi viikkoa sitten Ranskan ja Irakin välinen ottelu jouduttiin keskeyttämään sään takia. 2026 Anadolu
Kisaisäntä Meksikon ja Englannin välisen pudotuspeliottelun ajankohta oli muuttua, kun järjestäjät säikähtivät matsipäiväksi ennustettua rajuilmaa. Lopulta aikataulu – ottelu alkaa Mexico Cityssä sunnuntaina kello 18 ja Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä kello 3 – pidettiin ennallaan.
Asiassa nähtiin kuitenkin useita käänteitä. BBC on selvittänyt tapahtumien kulkua kattavasti ja yksityiskohtaisesti.
Ensimmäiset vihjeet ottelun siirtämisestä tulivat Suomen aikaa perjantaina noin kello 20.30. Suunniteltu ennenkuulumaton ottelun aikaistaminen kuudella tunnilla vain kaksi päivää ennen h-hetkeä aiheutti hämmennystä.
Hieman myöhemmin Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa sekä maiden jalkapalloliitot neuvottelivat aiheesta. Sekä Englanti että Meksiko vastustivat siirtoa, ja Meksikon päävalmentaja Javier Aguirre piti suunnitelmaa "kuin potkuna vatsaan".
Kolme ja puoli tuntia sotkun alkamisesta alkoikin yhtäkkiä näyttää siltä, ettei jo varmana pidettyä siirtoa tehtäisi. BBC arvelee ainakin yhden syyn olleen se, että osa matkustussuunnitelmansa jo tehneistä faneista ei olisi ehtinyt aikaistettuun otteluun lainkaan.
Alkuperäiselle otteluajankohdalle saatiin vahvistus Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä, puolilta öin Englannin aikaa.
– Nämä viisi ja puoli tuntia ajoivat Englannin MM-ottelun kaaokseen, BBC otsikoi nasevasti.
Rankkasateiden ja ukkosen mahdollisuus on hyvin suuri ottelun aikana. Sää saattaa siis lykätä ottelun alkua tai keskeyttää sen.
Jalkapallon MM-kisojen neljännesvälierät:
Lauantai 4.7. Kanada–Marokko klo 20.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)
Sunnuntai 5.7. Paraguay–Ranska klo 00.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Brasilia–Norja klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)
Maanantai 6.7. Meksiko–Englanti klo 03.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Portugali–Espanja klo 22.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)
Tiistai 7.7 USA–Belgia klo 03.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3) Argentiina–Egypti klo 19.00 (Yle Areena ja Yle TV2) Sveitsi–Kolumbia klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)