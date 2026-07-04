Love Island Suomi -ohjelman kuvausten jälkeen toistaan eronneet Sharp ja Pärnian kertovat, viihtyvätkö nykyään sinkkuna vai parisuhteessa.

Pärnian ja Sharp rakastuivat toisiinsa Love Island Suomi -ohjelman juuri loppuneella kaudella. He kilpailivat voitosta jännittävässä finaalissa viime perjantaina 26. kesäkuuta, mutta yleisö äänesti voittajaksi Jennin ja Ilmarin.

Ohjelma kuvattiin viime syksynä Espanjassa ja televisiossa nähdyssä finaalijaksossa rakkautta vannonut pari päätti jatkaa tapailua vielä ulkomaailmassa. Suhde kuitenkin kariutui parin kuukauden seurustelun jälkeen.

Sharp asuu Ruotsissa ja Pärnian Tallinnassa. Pari kertoo, että etäisyys koitui heidän kohtalokseen.

– Oltiin pari kuukautta kimpassa, kunnes me erottiin. Ehkä se etäisyys oli liikaa. Olemme kuitenkin ystäviä ja kaikki välillämme on tosi hyvin, Pärnian sanoi.

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Sharp ja Pärnian kertoivat MTV Uutisten haastattelussa myös, että viihtyvät molemmat tällä hetkellä sinkkuna.

– Ihan sinkkuna mennään. En ole varmaan edes katsonut miehiin päin, Pärnian naurahti.

– Menin eilen naimisiin.... eikun ihan sinkkuna, Sharp heitti.