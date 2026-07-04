Medioissa kerrottiin perjantaina Yhdysvaltojen vaoittaneen Puolaa.
Puolan pääministeri Donald Tusk sanoo Puolan varautuvan Venäjän sotilaalliseen provokaatioon lähikuukausina.
Tusk sanoi BBC:n mukaan maan varautuvan erilaisiin skenaarioihin sen jälkeen, kun medioissa kerrottiin perjantaina Yhdysvaltojen varoittaneen Puolaa Venäjän uhasta.
Telegraph-lehti kertoi Yhdysvaltojen tiedustelutiedoista, joiden mukaan Venäjä voisi kokeilla aseellisia toimia Puolassa testatakseen Naton päättäväisyyttä kumppanien puolustamisessa.
BBC:n mukaan puolalaismediat ovat kertoneet, että Yhdysvallat on esittänyt Nato-kumppanilleen Puolalle useampia vastaavia varoituksia hyökkäysuhasta.