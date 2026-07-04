Joonas Pesonen vieraili Huomenta Suomessa kokkailemassa ja keskustelemassa parisuhteista.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu asiantuntija, seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija Joonas Pesonen vieraili Huomenta Suomen keittiössä valmistamassa taikinanyyttejä varhaiskaalisalaatin kera.

Kokkailun lomassa Pesonen kertoi juontaja Shanin Doagulle, millainen olisi hänen unelmiensa elämänkumppani. Pesosen mukaan huumori on todella keskeisessä roolissa.

– Pitää olla hauskaa, hän kuvailee.

– Mutta ehkä mitä itse olen oppinut, miten paljon uskallan olla totta sen toisen ihmisen vierellä. Mitä se toinen ihminen saa minussa aikaan? Alanko tuomaan itsestäni tiettyjä piirteitä esiin tai pienennänkö itseäni, koska olen aika kokonaisvaltainen ihminen. Minulla on ainakin se, että on turvallista olla nimenomaan se oma itseni hänen kanssaan.

Joonas Pesonen vieraili Huomenta Suomessa kokkailemassa.All Over Press

Huomenta Suomen Julkkisten kesäkeittiössä -sarjassa julkisuudesta tunnetut henkilöt valmistavat lempikesäherkkuaan ja kertovat samalla kuulumisiaan.

Katso ylhäällä olevalta videolta, miten taikinanyytit valmistuivat keskustelun lomassa!