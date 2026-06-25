MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Lasse Kukkonen uskoo, että Patrik Laine saa NHL-sopimuksen, mutta ei pidä suomalaistähden asemaa neuvottelupöydässä kovinkaan vahvana.
Pelasi Patrik Laine tai ei, tamperelaisen maalitykin tilanne kiinnostaa suomalaisia urheilun seuraajia. Viime vuodet ovat Laineen osalta kääntyneet ikävä kyllä ei-kategoriaan.
Edellisen täyden runkosarjan Laine, 28, kiekkoili Winnipegissä kaudella 2018–2019. Viimeiset kolme sesonkia ovat olleet kuitenkin olleet uran vaikeinta aikaa. Pelimäärät 18, 52 ja 5 Columbuksessa ja Montrealissa kertovat loukkaantumisten ja henkisten haasteiden värittämistä vuosista.
Viime kaudella Canadiensissa Laineelle ei myöskään löytynyt enää roolia, vaikka hän toipui pelikuntoon hyvissä ajoin kevätkaudella. Edessä onkin maisemanvaihto.
Vaikka Laine tunnetaan armoitettuna maalintekijänä huippuvaarallisella laukauksellaan, kokonaisvaltaisen pelin puutteista kritisoitu ja valtavasti sivussa viime vuosina ollut Laine voidaan nähdä myös riskinä. Kysymys kuuluukin: huoliiko jokin NHL-seura hänet ja millaisella sopimuksella?
Asiantuntija Lasse Kukkonen uskoo sopimuksen syntyvän.
– Hänen mahdollinen hyötynsä on kuitenkin niin iso. Maalintekijöitä tarvitaan aina. Totta kai kaikki tiedostavat parin viime vuoden haasteet kaukalon ulkopuolella, mutta hän on edelleen hyvässä iässä oleva pelaaja, Kukkonen kommentoi.
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NHL:ssä on tällä hetkellä käsillä kuumat ajat muutenkin kuin säiden puolesta. Varaustilaisuus pidetään tulevana viikonloppuna ja vapaiden pelaajien markkinat avautuvat 1. heinäkuuta. Kauppaa käydään ja sopimuksia solmitaan jatkuvasti.