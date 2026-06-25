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Patrik Laine saa NHL-sopimuksen, Lasse Kukkonen uskoo | MTV Uutiset



Tämä on nyt Patrik Laineelle miljoonia tärkeämpää – asiantuntija avaa NHL-asemaa: "Rehellisyyden nimissä..." Patrik Laine ehti pelata Montreal Canadiensissa kahden kauden aikana 57 runkosarjaottelua. 2025 NHLI Julkaistu 25.06.2026 17:29 Ossi Karvonen MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Lasse Kukkonen uskoo, että Patrik Laine saa NHL-sopimuksen, mutta ei pidä suomalaistähden asemaa neuvottelupöydässä kovinkaan vahvana. Pelasi Patrik Laine tai ei, tamperelaisen maalitykin tilanne kiinnostaa suomalaisia urheilun seuraajia. Viime vuodet ovat Laineen osalta kääntyneet ikävä kyllä ei-kategoriaan. Edellisen täyden runkosarjan Laine, 28, kiekkoili Winnipegissä kaudella 2018–2019. Viimeiset kolme sesonkia ovat olleet kuitenkin olleet uran vaikeinta aikaa. Pelimäärät 18, 52 ja 5 Columbuksessa ja Montrealissa kertovat loukkaantumisten ja henkisten haasteiden värittämistä vuosista. Viime kaudella Canadiensissa Laineelle ei myöskään löytynyt enää roolia, vaikka hän toipui pelikuntoon hyvissä ajoin kevätkaudella. Edessä onkin maisemanvaihto. Vaikka Laine tunnetaan armoitettuna maalintekijänä huippuvaarallisella laukauksellaan, kokonaisvaltaisen pelin puutteista kritisoitu ja valtavasti sivussa viime vuosina ollut Laine voidaan nähdä myös riskinä. Kysymys kuuluukin: huoliiko jokin NHL-seura hänet ja millaisella sopimuksella? Asiantuntija Lasse Kukkonen uskoo sopimuksen syntyvän. – Hänen mahdollinen hyötynsä on kuitenkin niin iso. Maalintekijöitä tarvitaan aina. Totta kai kaikki tiedostavat parin viime vuoden haasteet kaukalon ulkopuolella, mutta hän on edelleen hyvässä iässä oleva pelaaja, Kukkonen kommentoi. Lue myös: NHL:ssä valtava riskiveto – Lasse Kukkonen spekuloi täysromahduksella NHL:ssä on tällä hetkellä käsillä kuumat ajat muutenkin kuin säiden puolesta. Varaustilaisuus pidetään tulevana viikonloppuna ja vapaiden pelaajien markkinat avautuvat 1. heinäkuuta. Kauppaa käydään ja sopimuksia solmitaan jatkuvasti.

Laine on taustajoukkoineen mukana sopassa.

– Rehellisyyden nimissä eiväthän he ole kauhean vahvoilla neuvotteluissa tällä hetkellä, Kukkonen linjaa viitaten Laineen vaisuihin vuosiin.

"Laineen kohdalla se on veteen piirretty viiva"

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Laineen etuna markkinoilla saattaa olla kuitenkin eräs sopimuspykälä. Kun hän on pelannut NHL-urallaan yli 400 ottelua ja ollut viime kauden aikana yli 100 päivää loukkaantuneiden listalla, hän voi solmia vuoden mittaisen sopimuksen, johon saa neuvotella rajattomasti henkilökohtaisia bonuksia.

Hän voi siis käytännössä solmia vaikka minipalkkasopimuksen (850 000 Yhdysvaltojen dollaria) ja neuvotella paperiin merkittäviä esimerkiksi maalimääriin, pelattuihin otteluihin ja joukkueen menestykseen liittyviä bonuksia.

Lisäksi seura voi siirtää mahdollisia suoritusbonuksia seuraavan kauden palkkakattoon, jos ne eivät mahdu maksuun tulevalla kaudella.

Kukkosen mielestä Laineen tulevassa sopimuksessa pitää kuitenkin taloudellisten yksityiskohtien sijaan korostua muut asiat.

– Enemmän Laineen kannalta on nyt tärkeää löytää oikea paikka, jossa saa mahdollisuuden pelata ja roolin, jossa voi onnistua, asiantuntija linjaa.

– Ja jos homma toimii, niin se palkka tulee bonuksina tässä sopimuksessa tai vuoden päästä, kun on uudestaan mahdollisuus neuvotella diiliä.

Homman toimiminen ei ole Laineen kohdalla jäänyt kiinni maalien tekemisestä. Sen hän on aina osannut. Sen sijaan hän on saanut NHL:ssä enenevissä määrin kritiikkiä viisikkopelistään.

– Kyllä minä uskon, että hän jonkin verran pystyy olemaan kokonaisvaltaisempi, monipuolisempi ja tasapainoisempi pelaaja. Kun pelaajalle tulee ikää ja kokemuksia, niin perspektiivi laajenee monessa asiassa, aivan kuten elämässä yleisestikin, Kukkonen kommentoi.

– Ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että hänen pitää ilman muuta uskaltaa pelata vahvuuksillaan. En usko, että hänen kannattaa lähteä tavoittelemaan mitään puolustavan laiturin roolia. Hyökkäyssuunta, ja sitä kautta hän voi tuoda sen spesialiteettinsa joukkueelle.

Kukkonen kuitenkin huomauttaa, että Laineella pitää olla sen verran monipuolisuutta, ettei valmennus koe häntä enemmän riskiksi kuin mahdollisuudeksi.

Montrealissa toisella kaudellaan Laine ajautui sivuraiteille, kun päävalmentaja Martin St. Louis ei oikeastaan löytänyt suomalaiselle käyttöä kärkiketjuissa ennen tai jälkeen tämän loukkaantumisen.

– Laineen kohdalla se on veteen piirretty viiva. Kun hänen pelinsä toimii parhaimmillaan, niin se on iso mahdollisuus, ja sitä riskiä siedetään. Kun taas ei, niin valmennus helposti turhautuu hänen peliinsä.

– Tuollainen iso riski, iso mahdollisuus -ajattelu kuuluu kuitenkin NHL-maailmaan, Kukkonen summaa.