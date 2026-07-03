Leo Carlssonista tulee NHL:n parhaiten palkattu pelaaja.
Philadelphia Flyers on tehnyt jääkiekon NHL:ssä viisivuotisen megatarjouksen Anaheim Ducksin 21-vuotiaasta Leo Carlssonista.
Ruotsalainen keskushyökkääjä saa sopimuksella 18 miljoonaa dollaria kaudessa.
Hänestä tulee näin NHL:n palkkakuningas. Tähän saakka ennätys on ollut Minnesota Wildin Kirill Kaprizovilla 17 miljoonan dollarin keskimääräisillä vuosiansioilla.
Anaheimilla on viikko aikaa vastata Philadelphian tarjoukseen. Sen on tarjottava täsmälleen sama summa.
Jos Ducks ei pidä ykkössentterikseen noussutta ruotsalaista, Flyers joutuu luovuttamaan neljän seuraavan vuoden ensimmäisen kierroksen varausvuorot.
Kolmannen kautensa NHL:ssä ankkapaidassa pelanneesta Carlssonista tuli rajoitettu vapaa agentti, kun hänen tulokassopimuksensa päättyi. Ruotsalainen nakutteli kuluneella kaudella 70 NHL:n runkosarjaotteluun 67 tehopistettä ja summasi 12 pudotuspelimatsissa 11 pinnaa.