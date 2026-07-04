Yksi maailman seuratuimmista pareista artisti Taylor Swift ja amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Travis Kelce juhli häitään näyttävästi Madison Square Gardenissa, New Yorkin ytimessä.
Poptähti Taylor Swift, 36, ja hänen puolisonsa, amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Travis Kelce, 36, menivät naimisiin yksityisessä seremoniassa ennen suunniteltua juhlaa New Yorkin Madison Square Gardenissa. Hääjuhlaa vietettiin 3. heinäkuuta.
Swiftin edustaja vahvisti asian varhain lauantaina Suomen aikaa. Lausunnossa ei kuitenkaan otettu kantaa siihen, milloin vihkiminen on tapahtunut.
CNN:n mukaan pariskunnan pitkäaikainen ystävä, näyttelijä-koomikko Adam Sandler vihki heidät. Taylorin ”morsiusneitona” toimi hänen veljensä Austin Swift, 34, ja Travisin bestman oli puolestaan hänen veljensä Jason Kelce, 38.
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Taylorilla on läheiset välit Austin-veljeensä, jota hän on aiemmin kuvaillut parhaaksi ystäväkseen. Taylorin vuoden 2010 kappaleen