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Taylorilla on läheiset välit Austin-veljeensä, jota hän on aiemmin kuvaillut parhaaksi ystäväkseen. Taylorin vuoden 2010 kappaleen

CNN:n mukaan pariskunnan pitkäaikainen ystävä, näyttelijä-koomikko Adam Sandler vihki heidät. Taylorin ”morsiusneitona” toimi hänen veljensä Austin Swift , 34, ja Travisin bestman oli puolestaan hänen veljensä Jason Kelce , 38.

Swiftin edustaja vahvisti asian varhain lauantaina Suomen aikaa. Lausunnossa ei kuitenkaan otettu kantaa siihen, milloin vihkiminen on tapahtunut.

Poptähti Taylor Swift , 36, ja hänen puolisonsa, amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Travis Kelce , 36, menivät naimisiin yksityisessä seremoniassa ennen suunniteltua juhlaa New Yorkin Madison Square Gardenissa. Hääjuhlaa vietettiin 3. heinäkuuta.

Yksi maailman seuratuimmista pareista artisti Taylor Swift ja amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Travis Kelce juhli häitään näyttävästi Madison Square Gardenissa, New Yorkin ytimessä.

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MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Nyt se on vahvistettu: Taylor Swift ja Travis Kelce on vihitty

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Never Grow Up

musiikkivideolla nähdään vanhaa perhekuvamateriaalia kaksikon lapsuusvuosilta. Austin työskentelee näyttelijänä ja musiikkituottajana.

Madison Square Garden on Manhattanin ytimessä sijaitseva 20 000 ihmistä vetävä areena, ja sen ympäristöön oli kerääntynyt valtaisa joukko faneja seuraamaan, jos vieraista näkisi edes vilauksen. Myös virkavaltaa oli runsaasti paikalla, eli saatujen tietojen mukaan 700 poliisia.

Lisäksi ympäri New Yorkia on valotauluja, joissa lukee JUST & T MARRIED!, mikä viittaa siihen, että Travis ja Taylor ovat juuri menneet naimisiin. Yksi kylteistä on sijoitettu Madison Square Gardenin yläpuolelle.

Empire State Building hehkui sinisenä Taylor Swiftin ja Travis Kelcen häiden kunniaksi.Copyright © 2026 BACKGRID, Inc./All Over Press

Häät vilisivät supertähtiä

Vieraiden joukossa oli paljon julkisuuden henkilöitä, sillä juhlapaikalla on nähty muun muassa amerikkalaisen jalkapallon tähti Tom Brady, ohjaaja Steven Spielberg, koomikko Chris Rock, näyttelijä Hugh Grant, koomikko-juontaja Jimmy Fallon ja näyttelijä-käsikirjoittaja Ethan Hawke. Juhlavieraiden joukossa oli tietysti myös artisteja, kuten Gwen Stefani, Benson Boone, Ed Sheeran ja Jennifer Lopez.