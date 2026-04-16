Bayern München ja Real Madrid tarjosivat jalkapallon Mestarien liigan puolivälierien toisessa osaottelussa huiman seitsemän maalin näytöksen. Bayern voitti 4–3 ja eteni välieriin yhteismaalein 6–4. Realin Eduardo Camavingan ulosajo ottelun loppuhetkillä puhutti MTV Urheilun studiossa.

Avausosan kotonaan maalein 1–2 hävinnyt Real johti toista ottelua Münchenissa 3–2, kun ranskalaistähti Camavinga otti ensin 78. minuutilla varoituksen repimällä keskialueella Jamal Musialan nurin.

– Se oli ihan taktinen rike, joita puolustavat keskikentät joskus tekevät, MTV Urheilun asiantuntija Antti Niemi totesi.

85. minuutilla Camavinga viivytti peliä oman rikkeensä jälkeen. Hän kuljetti ensin palloa vihellyksen jälkeen lyhyesti jaloillaan ja otti pelivälineen sen jälkeen käsiinsä antaakseen omilleen aikaa ryhmittyä puolustukseen ennen kuin Bayern saisi antaa vapaapotkunsa.

Erotuomari Slavko Vincicin ensimmäisestä, vapaapotkun merkiksi antamasta vihellyksestä toiseen, Camavingan toiseen varoitukseen johtaneeseen vihellykseen kului noin seitsemän sekuntia.

Slovenialaistuomari ei alkuun edes tuntunut tajuavan, että Camavingalla oli jo varoitus alla. Hän nimittäin nosti ensin keltaisen kortin ja lähti sitten kävelemään kohti korttia vaatinutta , kunnes yhtäkkiä havahtuikin tilanteeseen ja ryhtyi kaivamaan takataskustaan punaista.