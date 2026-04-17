Paolo Di Canio paukutti päätään pöytään.

Sky Sport Italian Mestarien liiga -jalkapallostudiossa todistettiin keskiviikkona kummallista hetkeä.

Siitä vastasi asiantuntija, ex-valmentaja Paolo Di Canio.

Studiossa oli käännetty keskustelu englantilaisten ja italialaisten seurajoukkueiden vertailuksi. Kaikki mukana olleet kuusi englantilaisjoukkuetta etenivät tällä kaudella Mestarien liigan pudotuspeleihin, kun taas Italiasta pudotuspeleihin selviytyi vain Atalanta, jonka Bayern Múnchen tyrmäsi neljännesvälierissä yhteismaalein 10–2.

Juontaja Federica Masolin kysyi Di Caniolta, milloin italialainen jalkapallo pystyisi saavuttamaan englantilaisen futiksen tason.

– Minulla on mennyt hyvin tähän asti, ja nyt haluat provosoida minua. Haluat tehdä minut surulliseksi! italialainen asiantuntija heitti.

Verbaalinen reagointi ei hänelle riittänyt. Mies iski päänsä kolme kertaa pöytään niin että pauke kuului.

Otsa alkoi vuotaa verta. Asiantuntijakollega, valmentajalegenda Fabio Capello joutui antamaan Di Caniolle nenäliinan sen tyrehdyttämiseksi.

Mestarien liigan välierissä pelataan otteluparit Paris Saint-Germain–Bayern München ja Atletico Madrid–Arsenal. Välierämatsit tahkotaan 28.–29.4. ja 5.–6.5.

