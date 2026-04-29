Katkarapuskagen on klassikko, joka sopii täydellisesti myös vappupiknikevääksi!
Ruokaa ja ruoanlaittoa rakastava juontaja Mikko Suursalmi kokkaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa Suomen kokkimaajoukkueen kokki Tiina Norkion opastuksella.
Mikko kokkaa -ruokasarjan viidennessä jaksossa jaettiin vinkkejä vappupiknikille. Helpot suolaiset ja makeat sormisyötävät voi pakata helposti mukaan tai nautiskella kotona juhlavassa vappupöydässä.
Pienet skagenleivät sopivat vaikka vappupiknikille!
Tiina vinkkasi ohjeen muun muassa sormisyötävään perunasalaattiin. Samalle tarjoilulautaselle voi kattaa myös superherkulliset miniskagenleivät.
Ruotsalainen katkarapuskagen on jo monille tuttu herkku, ja sitä voi hyödyntää tarjoiluissa monin eri tavoin. Nyt skagenia levitetään pienen, voissa paistetun saaristolaisleipäpalan päälle.