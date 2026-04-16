Real Madridin leirissä riitti runsaasti kritiikkiä Mestarien liigan puolivälierän erotuomaria Slavko Vinciciä kohtaan, kun joukkue oli pudonnut Bayern Münchenille yhteismaalein 4-6.

Ottelu oli vielä loppuhetkillä etenemässä jatkoajalle, jolloin Real Madridin Eduardo Camavinga nappasi toisen keltaisen korttinsa ja ulosajon, kun hän oli pelannut aikaa vihelletyn vapaapotkun jälkeen. Tuolloin nähtiin ensimmäinen Vincicin piiritys Realin tähtien toimesta.

– Punaisen kortin jälkeen kaikki oli ohi. Toinen keltainen kortti on kohtuuton. On mahdotonta selittää, miten pelaaja voidaan ajaa ulos tuon tilanteen vuoksi. Tuomari pilasi pelin, Real Madridin päävalmentaja Alvaro Arbeloa sanoi ottelun jälkeen.

Tästä ei ehtinyt kulua montaa minuuttia, kunnes Luis Diaz tasoitti ottelun ja vei Bayernin yhteismaaleissa johtoon. Michael Olise kaunisteli vielä lisäajalla lukemat 4-3:een. Ottelu päättyi tämän jälkeen ja silloin Realin pelaajat piirittivät Vincicin uudelleen.

Kaksi maalia Real Madridille viimeistellyt Arda Güler kävi kuumana ja katsoi vielä pelin jälkimainingeissa punaista korttia. Daniel Carvajal huusi puolestaan tuomarille ottelun jälkeen, että kaikki oli hänen (Vincic) syytään.

– Tämä on vitsi. Se ei voi olla keltainen. Kaksi virhettä, kaksi keltaista korttia, Jude Bellingham sanoi toimittajille ja kutsui Marcan mukaan ulosajoa häpeäksi.

– Se on parempi olla puhumatta. Te näitte sen, eikö totta? Antonio Rüdiger totesi.

Bayern kohtaa välierävaiheessa PSG:n. Toisessa välieräparissa vastakkain ovat Atletico Madrid ja Arsenal.

