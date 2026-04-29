MTV Urheilun studioisäntä Peetu Pasanen kutsui PSG:n ja Bayern Münchenin välistä Mestarien liigan välierien avausosaa "mielipuoliseksi ja sekopäiseksi spektaakkeliksi".
PSG voitti ottelun peräti lukemin 5–4. Yhdeksän maalin saldo on uusi ennätys Mestarien liigan välieräottelussa.
Isäntien Khvitsha Kvaratskhelia ja Ousmane Dembele iskivät kaksi osumaa mieheen, Bayernilta löytyi neljä eri maalintekijää.
Otteluparista osattiin odottaa runsasmaalista, mutta tiistain tapahtumat yllättivät kaikki. Asiantuntija Juho Rantala totesi, että ottelu saattoi olla hyökkäävästä jalkapallosta tykkäävän mieleen, mutta jättiseurojen puolustus- ja maalivahtipelistä se antoi karun kuvan.
Toinen asiantuntija Antti Niemi oli samoilla linjoilla.
– Minulla on hämmentävät fiilikset. En oikein vieläkään tiedä, että oliko tämä maailman paras jalkapallopeli vai yksi huonoimmista, mitä olen nähnyt pitkään aikaan.
Niemi hämmästeli erityisesti Bayernin lähestymistä otteluun puolustuksellisesti. Vastassa oli ehkä maailman tämän hetken vaarallisin hyökkäyskolmikko – Kvaratskhelia–Dembele–Desire Doue – ja vierasjoukkue antoi heille tilaa mellastaa.
– Minun mielestäni se oli jopa vähän naiivia, Niemi kritisoi.
Toisaalta myös PSG epäonnistui pysäyttämään Bayernin pyssyt.