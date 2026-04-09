Liverpool kärsi Mestarien liigan puolivälierien avausosassa keskiviikkona PSG:lle 0–2-tappion. Laukaukset kirjattiin pariisilaisten hyväksi 18–3. Liverpoolin entinen puolustajasuuruus Jamie Carragher suomi vanhan seuransa otteita rujoin sanoin.

Viime aikoina voimistuvan kritiikin kohteena ollut Liverpoolin päävalmentaja Arne Slot yllätti ryhmittämällä kentälle viiden pelaajan puolustuslinjan. Edellisen kerran joukkueelta oli nähty vastaava muoto lokakuussa liigacupissa, kun Liverpool hävisi Crystal Palacelle 0–3.

Carragher kutsui Slotin ratkaisua "massiivisen vääräksi".

– Se oli kuin olisi katsonut alasarjajoukkueen peliä, Carragher sanoi CBS Sports Golazo -ohjelmassa.

PSG hallitsi ottelussa palloa 74-prosenttisesti.

– Jollain tavalla se oli hieno lopputulos, sillä PSG olisi voinut voittaa viidellä tai kuudella maalilla. Mutta joukkueiden välinen tasoero oli täysin hätkähdyttävä kun ottaa huomioon viime kauden esitykset, Carragher jatkoi viitaten joukkueiden vuoden takaiseen kohtaamiseen kilpailun neljännesvälierissä.

– Kyllä, Liverpool jäi PSG:n jyrän tuolloin Pariisissa avausosassa ja hävisi 0–1. Mutta toinen osaottelu Anfieldilla oli erittäin tasainen ottelu kahden huippujoukkueen välillä. Sen jälkeen Liverpool käytti siirtomarkkinoilla arviolta 450 miljoonaa puntaa – luultavasti paljon enemmän verrattuna PSG:n kulutukseen kesällä.

